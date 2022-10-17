Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве

Как заявил Собянин, мобилизационные пункты закрылись в понедельник, 17 октября, в 14:00.

"Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", - отметил мэр.

По его словам, все задачи мобилизации "выполнены в полном объеме".

В то же время военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что в Москве больше не будут искать тех людей, которые уклоняются от мобилизации.