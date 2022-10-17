Пн, 17.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве

rus.tvnet.lv
Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны России Сергей Шойгу.
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: AP/Scanpix

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мероприятия по мобилизации в столице России завершились, сообщает СМИ Meduza.

Как заявил Собянин, мобилизационные пункты закрылись в понедельник, 17 октября, в 14:00.

"Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", - отметил мэр.

По его словам, все задачи мобилизации "выполнены в полном объеме".

В то же время военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что в Москве больше не будут искать тех людей, которые уклоняются от мобилизации.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх