Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мероприятия по мобилизации в столице России завершились, сообщает СМИ Meduza.
Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве
Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве
Как заявил Собянин, мобилизационные пункты закрылись в понедельник, 17 октября, в 14:00.
"Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", - отметил мэр.
По его словам, все задачи мобилизации "выполнены в полном объеме".
В то же время военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что в Москве больше не будут искать тех людей, которые уклоняются от мобилизации.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова