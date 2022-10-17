Видео ⟩ На кухне между половицами начали расти грибы. "Внуки могут случайно их съесть"

Однако и другие жители Латвии этой осенью встретились также с древесными грибами и плесенью, в чем виноват влажный климат в домах.

Ивета, в кухне которой теперь растут грибы, рассказывает: "Я даже не знаю, где искать решение. У нас дома появились странные грибы! В кухне пол был сменен 6 лет назад. Наложены новые влагостойкие стружечные плиты и линолеум сверху, но влажность все-таки проникла внутрь.

Теперь у меня есть растут неизвестные грибы. Внуки могут случайно съесть их. Как известно, грибы растут по часам. Светлые и мясные, как лисички.

Исследователи заключают, что в кухне женщины, скорее всего, растет пецица, не причиняющие вреда жилищу. Предполагается, что они появились, потому что под влиянием изменения климата жилища возникли подходящие условия для их роста.

Эксперты объясняют, что грибы очень любят влагу. Особенно им нравится теплый воздух, но они способны приспособиться и расти и при прохладной температуре. Основные условия - чтобы в помещении не было вентиляции и не появился солнечный свет.

Видео: сюжет программы Bez Tabu