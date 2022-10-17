Шольц решил отложить закрытие АЭС до апреля

Опасения, что из-за примененных к России санкций Германия не сможет обеспечить достаточное количество энергоресурсов своим предприятиям и жителям, побудило нескольких немецких политиков предложить государству полагаться на атомную энергию дольше, чем планировалось.

Но коалиционные партии в этом вопросе не были едины.

Лидер свободных демократов Германии (FDP) и министр финансов Кристиан Линднер желает добиться, чтобы три атомных электростанции (АЭС) продолжили работать до 2024 года и, если необходимо, вновь запустить те АЭС, которые уже закрыты.

Противоположные мысли у министра экономики Роберта Хабека, который представляет зеленых. Отказ от ядерной энергетики в зеленой партии является одним из самых важных вопросов.

Хабек ранее заявил, что только две АЭС будут сохранены в резерве до 15 апреля, и при необходимости они будут использоваться для производства электричества. Третью из оставшихся АЭС планируется закрыть 1 января 2023 года навсегда.