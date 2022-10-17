Если России будет угрожать потеря оккупированного Крыма, она будет использовать ядерное оружие, об этом миллиардер написал в Twitter.
Маск: если России будет угрожать потеря Крыма, она использует ядерное оружие
"Если Россия будет выбирать между потерей Крыма или использованием ядерного оружия, она выберет второе. Но посмотрите на это со светлой стороны. По крайней мере, в этом сценарии Россия не получит Крыма, поэтому вы сможете утешить себя этой мыслью, глядя, как поднимаются грибы взрывов", - написал Маск в Twitter.
If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter.— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022
We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose?
If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3.
Он также отметил, что Крым критически важен для национальной безопасности России.
"Нравится кому-то или нет, Россия Крым воспринимает как неотъемлемую свою часть. Крым также критически важен для национальной безопасности России, поскольку она является базой южных морских сил России. Утрата Крыма для России означала бы то же самое, что потеря Гавайских островов и Перл-Харбора означала бы для Соединенных Штатов", - сказал Маск.
RUS TVNET уже сообщал, что Маск высказал мнение о необходимости проведения на оккупированных Россией территориях Украины повторных "референдумов" под контролем ООН. Маск написал, что Россия уйдет с этих территорий, "если на то будет воля народа". Маск также считал, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", и что полуостров стал частью Украины из-за ошибки Никиты Хрущева.
Он также предложил Украине восстановить подачу воды в Крым и получить статус нейтральной страны.
Маск также предложил провести опрос о том, должна ли воля людей, проживающих в Донбассе и Крыму, решать, являются они "частью России или частью Украины". Он также заявил, что население России в три раза превышает население Украины, поэтому победа второй в тотальной войне против России маловероятна.
Позже американский политолог и глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер, заявил, что Маск до скандальных твитов лично общался с Путиным, что миллиардер опроверг.
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