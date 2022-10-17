Маск: если России будет угрожать потеря Крыма, она использует ядерное оружие

RUS TVNET уже сообщал, что Маск высказал мнение о необходимости проведения на оккупированных Россией территориях Украины повторных "референдумов" под контролем ООН. Маск написал, что Россия уйдет с этих территорий, "если на то будет воля народа". Маск также считал, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", и что полуостров стал частью Украины из-за ошибки Никиты Хрущева.

Он также предложил Украине восстановить подачу воды в Крым и получить статус нейтральной страны.

Маск также предложил провести опрос о том, должна ли воля людей, проживающих в Донбассе и Крыму, решать, являются они "частью России или частью Украины". Он также заявил, что население России в три раза превышает население Украины, поэтому победа второй в тотальной войне против России маловероятна.

Позже американский политолог и глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер, заявил, что Маск до скандальных твитов лично общался с Путиным, что миллиардер опроверг.