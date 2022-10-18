В последние годы в Латвии гражданство принимают в среднем 800 человек в год, однако в этом году принято уже почти 600 заявлений от неграждан, лиц без гражданства и иностранцев, проживающих в Латвии, в том числе и от граждан России, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.
Проживающие в Латвии граждане России массово интересуются получением латвийского гражданства
Проживающие в Латвии граждане России массово интересуются получением латвийского гражданства
"Ощущаем очень большой интерес со стороны граждан России о получении гражданства Латвии в порядке натурализации", - рассказала представитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Мадара Пуке.
Пуке отметила, что среди посетителей прошедшего только что ежемесячного информационного дня Управления по делам гражданства и миграции были только граждане России.
Пуке указала, что в другие годы более активными были как неграждане Латвии, так и живущие в Латвии поляки, украинцы и жители других национальностей.
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