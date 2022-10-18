Проживающие в Латвии граждане России массово интересуются получением латвийского гражданства

В последние годы в Латвии гражданство принимают в среднем 800 человек в год, однако в этом году принято уже почти 600 заявлений от неграждан, лиц без гражданства и иностранцев, проживающих в Латвии, в том числе и от граждан России, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.