Национальное объединение отказалось от встречи с "Прогрессивными"

В пятницу партия получила информация о том, что встреча состоится, поэтому "Прогрессивные" начали к ней готовиться, сказал политик.

"К сожалению, был довольно трусливый отказ", - сказал Брикшенс, добавив, что "Прогрессивные" интерпретируют это как нежелание сесть за стол переговоров, чтобы обсудить важнейшие приоритеты страны.

Это тенденция, которую партия наблюдала со стороны как Национального объединения, так и "Объединенного списка" (ОС). В условиях, когда все партии должны обсудить, что делать в кризисной ситуации в связи с ростом цен на энергоносители, с точки зрения укрепления безопасности и экономического развития, переговоры не ведутся, заявил лидер партии.

Отказ Нацобъединения от встречи был объяснен решением правления партии о том, что коалиция должна быть сформирована тремя партиями - Нацобъединением, ОС и "Новым Единством". В Нацобъединении заявили, что переговоры с "Прогрессивными" будут возможны только после создания правительства, сказал Бришкенс.