Один из участников переговоров о формировании новой коалиции, партия "Прогрессивные", получила отказ во встрече от Национального объединения. Об этом агентству LETA сообщил лидер партии "Прогрессивные" Каспар Бришкенс.
Национальное объединение отказалось от встречи с "Прогрессивными"
В пятницу партия получила информация о том, что встреча состоится, поэтому "Прогрессивные" начали к ней готовиться, сказал политик.
"К сожалению, был довольно трусливый отказ", - сказал Брикшенс, добавив, что "Прогрессивные" интерпретируют это как нежелание сесть за стол переговоров, чтобы обсудить важнейшие приоритеты страны.
Это тенденция, которую партия наблюдала со стороны как Национального объединения, так и "Объединенного списка" (ОС). В условиях, когда все партии должны обсудить, что делать в кризисной ситуации в связи с ростом цен на энергоносители, с точки зрения укрепления безопасности и экономического развития, переговоры не ведутся, заявил лидер партии.
Отказ Нацобъединения от встречи был объяснен решением правления партии о том, что коалиция должна быть сформирована тремя партиями - Нацобъединением, ОС и "Новым Единством". В Нацобъединении заявили, что переговоры с "Прогрессивными" будут возможны только после создания правительства, сказал Бришкенс.
С другой стороны, представитель правления Нацобъединения Инара Мурниеце заявила, что переговоры о формировании правительства в настоящее время идут "чрезвычайно долго", поэтому Нацобъединение не может высвободить время для разговора с "Прогрессивными".
Нацобъединение охотно познакомится с "Прогрессивными" для обсуждения совместной работы в парламенте, однако на данный момент необходимости в переговорах с "Прогрессивными" нет.
"Две из четырех партий, участвующих в формировании коалиции, предпочли за кулисами делить должности вместо того, чтобы говорить о вопросах верховенства закона и надлежащего управления", - оценил позицию Нацообъединения Бришкенс.
"Прогрессивные " получили приглашение на встречу с представителями "Нового Единства" в среду, 19 октября.
Также ранее прошла встреча "Прогрессивных" с беспартийным лидером ОС Улдисом Пиленсом, но она, по словам Бришкенса, не создала представления об общей позиции ОС.
Уклонение Нациобъединения и ОС от разговора является "красным флажком" в контексте демократии, заявил Бришкенс.
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