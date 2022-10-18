У сотрудника Пожарно-спасательной службы нашли 400 граммов мариуханы

В начале октября бюро задержало в рамках уголовного процесса по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ должностное лицо, которое с целью реализации и для собственного употребления хранило наркотики.

В ходе процессуальных действий у задержанного должностного лица изъято 400 граммов марихуаны в сушеном и невысушенном виде.

К сотруднику применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать должность в VUGD.

В интересах следствия на данный момент никакой дополнительной информации не предоставляется.

За девять месяцев 2022 года IDB возбудило 35 уголовных процессов и провело досудебные расследования по 113 уголовным процессам. За первые три квартала текущего года в прокуратуру направлено 31 уголовное дело в отношении 48 лиц, в том числе 39 должностных лиц подведомственных учреждений МВД по 43 уголовным правонарушениям, совершенным как при исполнении служебных обязанностей, так и вне рабочего времени.