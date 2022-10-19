Новый межнациональный конфликт или просто ошибка? Призыв к евгенике или неудача маркетинга? Что вообще произошло на VIII Всемирном диктанте по латышскому языку и при чем тут донорство крови? Разбираемся вместе.
Липину интересно ⟩ Как высосать из пальца не кровь, а конфликт - скандал на диктанте
Контекст
Главный скандал последних выходных - в субботу, 15 октября, прошел Всемирный диктант по латышскому языку. Нет, скандалом стал не сам диктант, а одно мероприятие, которое провел Государственный центр доноров крови (VADC).
Собственно, что еще мог предложить VADC, как не сдать кровь в день диктанта? Но многих смутила формулировка - в Сети разошлась следующая картинка.
Латышский язык у нас в крови
Выясни свою группу крови и узнай, каким носителем латышского языка ты являешься
Узнай, можешь ли ты после диктанта сдавать кровь
Стань чистокровным!
Пожертвуй кровь и спаси жизнь трем людям!
Вряд ли стоит объяснять, что именно стало поводом для возмущения в интернете. Действительно, звучит так, что кровь могут сдавать только достаточно сведущие в латышском языке люди.
Впрочем, сразу же в комментариях появились те, кто выложил альтернативный вариант этой картинки, который распространялся, например, в строис страницы VADC в Facebook, где отдельные предложения (с небольшими изменениями) разделены временем - и текст призыва оказывается простым расписанием.
Латышский язык у нас в крови
11:00-12:15
Выясни свою группу крови и узнай, что забылось, а что осталось в памяти со школьных времен
12:20-13:00
Достигни неповторимых результатов, напиши диктант
13:00-15:00
Стань чистокровным!
Пожертвуй кровь и спаси жизнь трем людям!
В таком варианте многие острые углы сглаживаются. Отметим, что именно такие плакаты, судя по Facebook, стояли в местах сдачи крови; тогда как текст без времени не очень понятно, где появился и где был замечен.
Реакция общественности
Впрочем, основные претензии были к слову "чистокровный", что вызвало возмущение, например, у директора Мемориала Жаниса Липке Лолите Томсоне.
Kļūsti tīrasinīgs? Kuram no @AsinsDonori vai @LNB_lv šāds eigēnisks uzsaukums ienāca prātā?! Gribēju kārtējo reizi nodot savu 0(-), bet šodien gan nespēju. Vārdiem ir konteksts, ne? pic.twitter.com/N6HO9mlSLG— lolita tomsone 💛💙 (@lolifish) October 15, 2022
Стань чистокровным? Кому из VADC или Латвийской национальной библиотеки такой евгенический призыв пришел в голову?! Хотела в очередной раз сдать свою 0(-), но сегодня не смогла. У слов есть контекст, разве нет?
Евгеника - учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Ныне плотно ассоциируется с нацистской Германией - хотя официально там термин "евгеника" не применялся, многие программы расовой политики происходили из нее. В частности: стерилизация представителей "нечистых рас", уничтожение людей с психологическими заболеваниями, преследование гомосексуальных мужчин и так далее.
В целом реакция людей была крайне широкой. Кто-то обещал подать заявление в Государственную полицию.
Klau, @Valsts_policija, es šeit saskatu nacionālā naida kurināšanu.— saolin (@saolins) October 15, 2022
Vai jūs to saskatāt, jūs vēlāk man paskaidrosit pirmdien pēc mana iesnieguma.
Tikmēr @LNB_lv, Jums viss bija normāli ar galvu šai brīdī? Kāds "tīrasinīgs", bitīt matos? pic.twitter.com/qbJhL2oSP3
Слушайте, Госполиция, я здесь вижу разжигание национальной розни. Видите ли вы ее, вы мне разъясните в понедельник после моего заявления.
А пока, Национальная библиотека, у вас все было нормально с головой в этот момент? Какой "чистокровный", ё-моё?
Кто-то, хоть и был согласен с тем, что формулировка выбрана неудачно, не увидел в этого ничего особенно страшного.
Kāds ne ļoti veiksmīgi centies savirknēt izteicienus par valodu, asinīm un latvietību, bet neesmu drošs, ka visur jāsaskata kāds rasistisks vai citādi pret cilvēci vērst vēstījums, lai par to varētu sašust. It īpaši, ja ir acīmredzams, ka tā tas galīgi nemaz nav domāts.— Indulis Balmaks (@balmaks) October 15, 2022
Кто-то не очень удачно пытался связать выражения про язык, кровь и "латышскость", но я не уверен, что везде надо видеть что-то расистское или другого рода послание, направленное против человечества, чтобы из-за этого возмущаться. Особенно если очевидно, что ничего такого не имелось в виду.
А у кого-то были свои ассоциации с концептом "чистой крови".
Es laikam jauns un naivs, man pirmās asociācijas ar asins nolaišanu sensenos laikos un Hariju Poteru. Saprotu, kas bija domāts. Un arī, ko te saskata citi.— Meldra Ķemere (@CactusssGirl) October 15, 2022
Я, наверное, молода и наивна, у меня первые ассоциации с кровопусканием в стародавние времена и Гарри Поттером. Понимаю, что имелось в виду. И также что здесь видят другие.
Harijs Poters un tīrasinīgs princis— 🌍 Artūrs Luņevs 🇱🇻❤️🇺🇦 (@LArtour) October 17, 2022
Чистокровный?
Гарри Поттер и принц-чистокровка.
Комментарий VADC
В комментарии к твиту Томсоне пришли представители VADC и извинились за выбор слов.
Ziedojot asinis, tiek veicināta asins šūnu atjaunošanās un asinsrade. Apspriestajos vārdos šo procesu vārdos ietērpa diktāta iniciatori. Nemainīgi #mumsirvienaasinsrite! Paldies, ka ziedo ❤️!— AsinsDonori (@AsinsDonori) October 15, 2022
Жертвуя кровь, вы способствуете восстановлению кровяных клеток и кроветворению. Обсуждаемыми словами этот процесс описали инициаторы диктанта. Неизменно #унасоднокровообращение! Спасибо, что жертвуете!
Чуть подробнее порталу RUS TVNET ситуацию разъяснила директор VADC Эгита Поле.
"От имени Государственного центра доноров крови я приношу извинения за это действительно очень некорректное сочетание слов и недоразумение, которое оно вызвало. Всемирный диктант по латышскому языку в этом году проходил под девизом "Латышский язык у нас в крови", поэтому авторы инициативы попросили VADC организовать выезд, а в афише использовали непродуманный набор слов, который VADC должен был исправить, но, к сожалению, он не был своевременно замечен и реакции не последовало", - заявила Поле.
По ее словам, в будущем такая ошибка не повторится.
"Мы считаем это недопустимой в будущем ошибкой со стороны центра, которая заставляет нас с еще большей ответственностью оценивать и размышлять о том, как обращаться к нашим донорам", - добавила Поле.
"VADC может работать и помогать пациентам только благодаря тому, что у нас есть доноры, которые готовы пожертвовать часть себя, чтобы спасти жизни! Единственным критерием для донора крови является состояние здоровья, чтобы после пожертвования крови не ухудшилось здоровье донора или пациента. Никакого другого критерия нет! На этой простой истине основывается движение доноров крови по всему миру, и так работает также VADC, поэтому мы очень надеемся, что это недоразумение не повлияет на движение доноров в будущем!" - отметила Поле.
Представитель VADC Гинта Бормане добавила, что после написания диктанта кровь пожертвовали представители различных национальностей, рас и возрастов. Им вместе удалось спасти жизни более 100 человек.
Комментарий организаторов диктанта
В Twitter извинились и организаторы диктанта.
Piekrītam, sauklis patiesi neveiksmīgs.— Pasaules diktāts latviešu valodā (@DiktatsLv) October 17, 2022
Atvainojamies ikvienam par nepatīkamo situāciju.
Esam par iekļaujošu sabiedrību.
Согласны, призыв действительно неудачный. Приносим извинения каждому за неприятную ситуацию. Мы выступаем за инклюзивное общество.
Вот что на уточняющие вопросы RUS TVNET ответил соорганизатор диктанта Томс Садовскис:
"Признаем, что фраза действительно выбрана неудачно, поэтому приносим извинения каждому, кого она задела. Это сочетание слов появилось в результате взаимного недоразумения, и, к сожалению, перед печатью материалов этого не заметили. Диктант выступает за равноправие и инклюзивное общество".
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Как видно, ларчик просто открывался. Иногда банан - это просто банан, и иногда неудачный выбор слов - это просто неудачный выбор слов.
А вот о чем, как мне кажется, стоит поговорить, так это о том, как быстро мы готовы вскочить в новый скандал.
Стоило украинке Вике сказать спасибо "латышам" за помощь, а "русских" обвинить в агрессии - как в нее полетели обвинения в национализме и неблагодарности. И никто даже не стал разбираться в том, что для нее у этих слов совсем другая коннотация.
А помните Яниса Иесалниекса? Этот депутат с трибуны Сейма заявил, что общество Латвии делится на две части: latvieši и оккупанты. И, конечно, все желающие обидеться сразу увидели здесь, что все "нелатыши" - это оккупанты, хотя речь шла, скорее, о гражданской позиции.
И, конечно, и Вике, и Иесалниексу стоило внимательнее относиться к своим словам. Но, возможно, и нам не стоит так ярко реагировать на простые ошибки.
Показательно, что сама Томсоне не стала больше углубляться в эту тему. От комментариев RUS TVNET она отказалась, сказав, что написала все, что хотела, в своих социальных сетях, а организаторы диктанта уже извинились. Конфликт исчерпан.
Диктант нужен для того, чтобы проверить знания языка. А вот зачем нужен язык? В первую очередь для того, чтобы общаться и понимать друг друга.
Вот только даже идеальные знания правил правописания не помогут, если не будет самого главного - желания понять и услышать собеседника. Дать ему право ошибиться и возможность объясниться. А желающие обидеться найдут за что.
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