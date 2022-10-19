Липину интересно ⟩ Как высосать из пальца не кровь, а конфликт - скандал на диктанте

Представитель VADC Гинта Бормане добавила, что после написания диктанта кровь пожертвовали представители различных национальностей, рас и возрастов. Им вместе удалось спасти жизни более 100 человек.

Комментарий организаторов диктанта

В Twitter извинились и организаторы диктанта.

Piekrītam, sauklis patiesi neveiksmīgs.

Atvainojamies ikvienam par nepatīkamo situāciju.

Esam par iekļaujošu sabiedrību. — Pasaules diktāts latviešu valodā (@DiktatsLv) October 17, 2022

Согласны, призыв действительно неудачный. Приносим извинения каждому за неприятную ситуацию. Мы выступаем за инклюзивное общество.

Вот что на уточняющие вопросы RUS TVNET ответил соорганизатор диктанта Томс Садовскис:

"Признаем, что фраза действительно выбрана неудачно, поэтому приносим извинения каждому, кого она задела. Это сочетание слов появилось в результате взаимного недоразумения, и, к сожалению, перед печатью материалов этого не заметили. Диктант выступает за равноправие и инклюзивное общество".

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Как видно, ларчик просто открывался. Иногда банан - это просто банан, и иногда неудачный выбор слов - это просто неудачный выбор слов.

А вот о чем, как мне кажется, стоит поговорить, так это о том, как быстро мы готовы вскочить в новый скандал.

Стоило украинке Вике сказать спасибо "латышам" за помощь, а "русских" обвинить в агрессии - как в нее полетели обвинения в национализме и неблагодарности. И никто даже не стал разбираться в том, что для нее у этих слов совсем другая коннотация.