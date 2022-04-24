Как агрессия достает украинцев и в Латвии

Люди, которые рассказывали мне свои истории, никогда бы не согласились их высказать публично и в чем-то упрекнуть латвийцев, потому я передам эти истории, оставляя имена знакомых анонимными. А я в свою очередь хочу просто рассказать о том, что "русская злоба" шириться не только в Украине с оружием, эти недалекие люди есть по всему миру и открыто проявляют свою агрессию.

Начну с себя. Когда я уже немного обустроилась в Риге, нашла жилье и работу, я решила помочь своей тете и сестре из Чернигова, которые только-только выбрались из оккупированного города и приехали ко мне. Для двоих девушек я начала подыскивать жилье – с правилами и ценами латвийских арендаторов я уже знакома как никто и полностью с ними согласна. Я готова была заключить аренду минимум на полгода, готова была заплатить депозит и рыночную стоимость аренды квартиры. Когда я нашла приемлемый вариант квартиры и встретилась с хозяйкой, мы с ней замечательно поладили, она рассказала мне, что они с мужем приехали из России и вот уже несколько лет живут в Риге (кстати, на тот момент я подумала, что, может, это те самые русские, которые сбежали от своего фюрера и стали нормальными).

Хозяйка была довольна, что в ее новой квартире будут жить две миниатюрные девушки, аккуратные и хозяйственные, что нет животных и что платить мы будем вовремя и наперед. Но когда хозяйка квартиры узнала, что те самые девушки из Украины, ее улыбка и доброжелательность тут же куда-то пропали, вдруг она начала говорить о том, что ей нужно посоветоваться с мужем, и вообще не она занимается этим вопросом и ей нужно время, чтобы подумать.

Я интуитивно поняла ее опасения и объяснила, что она может не переживать, что у нас есть и сбережения, и что я и моя родственница уже с работой, что есть доход, ну а на крайний случай я даже могу предоставить счет в банке, где суммы денег будет достаточно, чтобы оплатить квартиру на полгода.

Но, очевидно, решающим фактором был вовсе не вопрос денег, а национальность.