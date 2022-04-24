Как агрессия достает украинцев и в Латвии

Латвия - одна из стран, которая радушно открыла двери украинским переселенцам. Тысячи украинцев каждый день приезжают в Латвию, убегая от смерти. Я одна из тех, кто приехала в страны Балтии, чтобы спасти свою жизнь.
Исходя из своего опыта, отвечу на вопрос, почему именно Латвия? Лично в моей истории за меня все решила судьба и дело случая – у подруги просто тут были знакомые, и я поехала вместе с ней.
Но когда я уже приехала в Ригу, немного отошла от паники и отчаяния и встал вопрос о том, может, нужно переезжать и искать более "удобную" страну для беженцев, я долго думала, читала и рассуждала и поняла, что мне здесь комфортно и я могу не только просить помощи в этой стране, но я могу и что-то дать Латвии.
Я не собиралась жить только на пособие и вечно эксплуатировать волонтеров, я просто посмотрела, чем я могу тут быть полезна и за что реально мне тут могут заплатить. Уже позже, когда я общалась с другими украинцами и слышала их объяснения, почему именно Латвия, то, как правило, ответы были практически одни и те же – что нет большого наплывала беженцев, если брать, к примеру, ту же Польшу, Австрию и Германию, и, конечно же, отсутствие языкового барьера – это оказалось для украинцев куда важнее, чем выплата социальной помощи, которая в некоторых странах больше, чем в Латвии.
А еще многие говорят, что Латвия напоминает Украину, тут все очень просто и уютно, улицы Риги напоминают наш Львов, рядом море, которое не дает забыть про Мариуполь и Крым, но, конечно, самый главный магнит – это люди, которые готовы приютить, помочь и поделиться со временно переселенными той же посудой или одеждой.
На каком-то очень подсознательном, чисто психологическом уровне латвийцы и украинцы стали вдруг очень близки, конечно, беда, а тем более война – это лучший транквилизатор, своеобразный социальный клей, который заставляет объединяться против врага.
Ну а кроме войны, как по мне, жители Латвии еще и сами по себе просто открыты не только своими границами, но и сердцем. Они как будто не испорчены той самой суперуспешной и богатой Европой, они в хорошем смысле слова "просты душой", тут все очень понятно и по-домашнему, и это облегчает даже не то что бытовые какие-то вопросы, от этого даже проще дышать, в самом воздухе, взглядах и словах людей – нет ничего такого, что заставило бы тут почувствовать себя лишним, и за это Латвии огромное спасибо.
Но! Как в каждом добром фильме есть добрые герои и есть антигерои, и Латвия не стала исключением. Тут среди доброты и искренности затаились те, от кого попахивает той самой агрессией и презрением к украинцам. Вероятно, этот флер негатива и хейта рожден российской пропагандой, и, к сожалению, люди с запудренными мозгами от прорашинских каналов есть везде.
Для меня Латвия на сегодняшний день стала вторым домой, тут я нашла очень много знакомых и друзей, тут мне дали возможность заниматься любимым делом и зарабатывать себе на жизнь, тут я ни дня не была без внимания и поддержки, тут буквально на каждом шагу меня рады видеть и готовы помочь, с каким бы вопросом я ни обратилась то ли к уже знакомому, то ли просто к прохожему.
И я заранее хочу извиниться за то, что я опишу ниже. Я знаю, что все эти истории исходят от тех, кто просто до сих пор верит, что в Украине идет спасательная операция, а не беспощадная война.
Итак, в силу того, что у меня в Риге есть уже достаточно много знакомых из Украины, я хочу поделиться их историями о том, как украинцам тут не всегда и не все рады. Сразу скажу, что украинцы напрямую и открыто не хотят говорить об агрессии, так как хорошего и доброго для них в этой стране куда больше и они остаются благодарны и никак не хотят разжигать конфликты или на что-то жаловаться. Но, к сожалению, неприязнь к беженцам все-таки существует, она реально есть, а значит – о ней стоит говорить.
Люди, которые рассказывали мне свои истории, никогда бы не согласились их высказать публично и в чем-то упрекнуть латвийцев, потому я передам эти истории, оставляя имена знакомых анонимными. А я в свою очередь хочу просто рассказать о том, что "русская злоба" шириться не только в Украине с оружием, эти недалекие люди есть по всему миру и открыто проявляют свою агрессию.
Начну с себя. Когда я уже немного обустроилась в Риге, нашла жилье и работу, я решила помочь своей тете и сестре из Чернигова, которые только-только выбрались из оккупированного города и приехали ко мне. Для двоих девушек я начала подыскивать жилье – с правилами и ценами латвийских арендаторов я уже знакома как никто и полностью с ними согласна. Я готова была заключить аренду минимум на полгода, готова была заплатить депозит и рыночную стоимость аренды квартиры. Когда я нашла приемлемый вариант квартиры и встретилась с хозяйкой, мы с ней замечательно поладили, она рассказала мне, что они с мужем приехали из России и вот уже несколько лет живут в Риге (кстати, на тот момент я подумала, что, может, это те самые русские, которые сбежали от своего фюрера и стали нормальными).
Хозяйка была довольна, что в ее новой квартире будут жить две миниатюрные девушки, аккуратные и хозяйственные, что нет животных и что платить мы будем вовремя и наперед. Но когда хозяйка квартиры узнала, что те самые девушки из Украины, ее улыбка и доброжелательность тут же куда-то пропали, вдруг она начала говорить о том, что ей нужно посоветоваться с мужем, и вообще не она занимается этим вопросом и ей нужно время, чтобы подумать.
Я интуитивно поняла ее опасения и объяснила, что она может не переживать, что у нас есть и сбережения, и что я и моя родственница уже с работой, что есть доход, ну а на крайний случай я даже могу предоставить счет в банке, где суммы денег будет достаточно, чтобы оплатить квартиру на полгода.
Но, очевидно, решающим фактором был вовсе не вопрос денег, а национальность.
Хозяйка, выслушав меня, сказала, что согласна сдать квартиру, мы с ней договорились о дате заезда. Но на следующий день она просто не брала трубку, а на мое сообщение ответила холодно: "Украинцев просьба нас больше не беспокоить". Очевидно, для некоторых людей это принципиальная позиция – не сдавать жилье украинцам, и дело совсем не в платежеспособности, это дело пропаганды. И, к сожалению, мой случай не единичный, частенько в группах беженцев я встречаю посты с подобными ситуациями, где украинцев в открытую отказывают селить, сравнивая их с животными.
Но в моей истории поиска квартиры добрый латвиец победил укрианофоба. Уже на следующий день, когда я пришла смотреть другую квартиру и договаривалась об оплате, хозяин, узнав, что моя семья вот-вот выехала из оккупированного Чернигова, отнесся к нам с большим сопереживанием и поддержкой, сдал квартиру на маленький срок, сделал приличную скидку и подарил еще большой ящик клубники, чтобы украинки набирались витаминов.
Но куда острее квартирного вопроса стоит вопрос с работой. Около дома, где я живу, на улице есть небольшой ларек-кофейня, и в один из дней на нем появился украинский флаг – вкусный кофе жителям Латвии тут начала делать девушка из Харькова. Сейчас у нее много постоянных клиентов, к ней приходят не только за американо, но и просто поболтать, но так было не всегда.
Первый рабочий день украинки выглядел совсем иначе. Заметив на кофейне украинский флаг и услышав подозрительный "нерусский" акцент, некоторые люди не скрывали свое недовольство новым продавцом. Бариста рассказывала, что, узнав, что она украинка, ей прямым текстом говорили: "Ты – замухрышка, приехала с непомытой головой, стояла на панели в Украине, а теперь приехала сюда продавать кофе".
Девушке, конечно, крайне неприятно вспоминать и кому-либо рассказывать эту историю, ведь она до сих пор не понимает, почему такая реакция. Да, у нее не было с собой красивых вещей и укладки, сама она в Харькове тоже работала бариста и никакого отношения к проституции в жизни не имела, но, видимо, каждый видит то, что он хочет видеть.
И, конечно, как же еще можно обидеть украинскую девушку, если не назвать ее проституткой.
На своем опыте подобное я тоже пережила: когда с моими подругами-журналистками мы только устроились работать на ReTv и в TVNET и о нас вышла статья "Украинки начали работать в латвийском СМИ", то среди 177 комментариев находились и высказывания, скажем, далеко не самые приятные. Некоторые писали, что мы приехали нести украинскую пропаганду, что мы не заслуживаем того, чтобы работать в СМИ, что наше место – максимум мести улицы и мыть посуду.
Но и в этой истории среди множества комментариев было всего несколько негативных, остальные же послания – это слова поддержки и радости за нас, за что огромная благодарность.
Также есть "напряженность" в отношении автоводителей и машин. Буквально на днях мои все те же украинские знакомые забрали с границы свою машину, которая, конечно же, на украинских номерах. Не успели люди подняться в дом и занести пакеты, как их машина, которая была припаркована во дворе (не посреди дороги, а по всем правилам), была оплевана, а из окна дома доброжелательные соседи прямым текстом крыли русским матом украинского водителя.
На один и тот же вопрос – кто же несет эту агрессию? – я и другие обиженные украинцы находим только один ответ: российская пропаганда. Что мы чувствуем в этот момент, когда нас, мягко говоря, "отправляют домой"? Конечно же, боль и обиду.
Мы бы с радостью вернулись к себе домой и не претендовали ни на жилье, ни на работу, ни на парко-место в чужой стране, но страх за свою жизнь и жизнь детей сильнее, чем любой хейт.
И в этой истории нам, украинцам, больнее и обиднее всего за живущих в Латвии, что, к сожалению, в их обществе, в их стране расползается пророссийская пропаганда, которая сегодня кусает украинцев, а уже завтра этот яд может нападать и на самих латвийцев, которые просто захотят быть самобытными и независимыми.
Я хочу еще раз сказать, что все эти истории – подтверждение того, что агрессия исходит от тех, кто ангажирован российской пропагандой. И несмотря на эту долю грязи и хейта, доброты и сопереживания в Латвии куда больше, чем прорашенского "поливала".
Я могу сказать, что как раз самыми первыми нам отозвались помочь, встретили и дали крышу над головой именно русскоязычные в Латвии.
Правда, хоть какая обида и ненависть сейчас не льется из души на рашистов, тут в Латвии понимаешь, что есть люди, которые, несмотря на родной русский язык, остаются людьми и понимают, что такое "спецоперация", а что такое война.
Не хочется мести всех под одну гребенку, и ставить клеймо на всех русскоязычных. Есть много русскоязычных латвийцев, которые сопереживают и поддерживают. В народе говорят "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". У меня в Латвии много русскоговорящих друзей, но это совсем не значит, что я предатель или поддерживаю Россию. Это скорее о том, что
не все русские виноваты в войне, не все русские ненавидят украинцев, это доказывает, что русские и украинцы могут сопереживать, дружить, объединяться, как тут - в Латвии.
Но нам всем, и украинцам, и латвийцам, нужно быть начеку и понимать, что агрессию нужно пресекать, иначе войны не избежать никому. Ну а своим украинцам, которые страдают от агрессии, я хочу сказать, что не нужно молчать, мы уже в Украине "домолчались" и тем самым впустили в дом войну, молчание – хуже согласия, молчание порождает покорность, молчание – удел рабов и подкоренных, а мы с вами не такие!
От редакции
Читатели, спасибо за обратную связь. После публикации в материал были внесены правки. Комментарий журналистки ни в коем случае не преследовал цели обидеть русскоязычных в Латвии. Были некорректно использованы слова "латыш" и "русский", не понимая местной специфики о самоидентификации тех, для кого Латвия - родина, но родной язык - русский.
Цель комментария - признать, что и в нашей стране украинцам приходится сталкиваться с агрессией. Как правило, она исходит от тех, кто все еще не верит, что в Украине - война, и позволяет себе обидные слова в адрес бежавших от нее.
Спасибо всем, кто сопереживает и помогает военным беженцам с Украины. И абсолютно неважно, какой вы национальности и на каком языке говорите.
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