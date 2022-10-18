Самому масштабному случаю ввоза груза наркотиков в Латвии, возможно, способствовали должностные лица Службы госдоходов (СГД).
Дело о кокаине в Кокнесе: возможно, ввозу способствовали должностные лица СГД
В октябре Государственная полиция передала для начала уголовного преследования уголовный процесс, отделенный от основного делопроизводства по так называемому делу к кокаине в Кокнесе, сообщает агентство LETA.
Этот уголовный процесс был начат в 2020 году в связи с незаконным приобретением, хранением, перевозкой с целью реализации кокаина в крупных объемах, а также перемещением кокаина через границу Латвии в составе организованной группы, а также в связи с возможной легализацией преступно нажитых средств в крупных размерах.
В ходе расследования стражи порядка выяснили, что в период с начала 2014 года по 8 января 2019 года преступники превратили преступно нажитые средства в другие ценности, кроме того, были изменены их местонахождение и принадлежность с целью скрыть или замаскировать преступное происхождение этих средств.
За эти преступные деяния стражи порядка просили начать уголовное преследование двух лиц, на собственность которых - частный дом и автомобиль общей стоимостью 695 000 евро - наложен арест.
Кроме того, в ходе сотрудничества с управлением внутренней безопасности СГД полиция признала подозреваемыми по уголовному процессу еще четырех лиц, которые в период времени с 2018 по 2019 год являлись должностными лицами Службы госдоходов. Они, возможно, были вовлечены в реализацию преступного плана, способствуя ввозу кокаина на территорию Латвии.
Трое подозреваемых подозреваются в неисполнении обязанностей должностного лица, что повлекло за собой тяжкие последствия, а четвертый - в злоупотреблении служебными полномочиями, если эти действия повлекли за собой тяжкие последствия.
В данный момент ни одно из должностных лиц не выполняет служебные обязанности в таможенном управлении СГД.
Напомним, в Суде по экономическим делам сейчас находится уголовное дело о самом масштабном грузе наркотиков в Латвии или так называемом деле о кокаине в Кокнесе.
Публично доступная информация в судебном календаре свидетельствуют, что обвиняемыми являются Агрис Вайводс, Андрис Элстс, Дайнис Вайводс и Андрей Давыдко.
Они обвиняются в том, что в составе организованной группы перевезли через границу Латвии груз кокаина весом 1758 килограммов, спрятав его в грузе бананов.
8 января 2019 года в Кокнесском крае на территории частного дома был обнаружен груз с 42 картонными коробками, присланными из Эквадора. В коробках находились 2195 брикетов в разными логотипами - TNT, Badboys, Gold и изображением дельфина.
Конфискованное наркотическое вещество было передано на экспертизу, в ходе которой подтвердилось, что удельный вес кокаина в данной смеси составляет 80%, это означает, что у кокаина очень высокое качество.
В ходе расследования выяснилось, что изъятый кокаин не был предусмотрен для латвийского рынка, Латвия использовалась как транзитная страна, чтобы доставить груз в другие страны.
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