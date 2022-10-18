Дело о кокаине в Кокнесе: возможно, ввозу способствовали должностные лица СГД

В октябре Государственная полиция передала для начала уголовного преследования уголовный процесс, отделенный от основного делопроизводства по так называемому делу к кокаине в Кокнесе, сообщает агентство LETA.

Этот уголовный процесс был начат в 2020 году в связи с незаконным приобретением, хранением, перевозкой с целью реализации кокаина в крупных объемах, а также перемещением кокаина через границу Латвии в составе организованной группы, а также в связи с возможной легализацией преступно нажитых средств в крупных размерах.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что в период с начала 2014 года по 8 января 2019 года преступники превратили преступно нажитые средства в другие ценности, кроме того, были изменены их местонахождение и принадлежность с целью скрыть или замаскировать преступное происхождение этих средств.

За эти преступные деяния стражи порядка просили начать уголовное преследование двух лиц, на собственность которых - частный дом и автомобиль общей стоимостью 695 000 евро - наложен арест.

Фото: Valsts policija