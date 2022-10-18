Во время работ на Брасовском мосту снова обнаружены старинные захоронения

Человеческие останки были обнаружены в минувший четверг.

В настоящее время еще неизвестно, сколько захоронений обнаружено на месте строительных работ - их раскапывают и готовят к перезахоронению.

Ранее во время строительных работ дважды были обнаружены могилы и перезахоронены останки примерно 130 человек.

Ранее сообщалось, что найденные захоронения относятся к Гарнизонному кладбищу 80-х годов XIX века, в северо-восточной части которых в 50-х годах XX века был построен Брасcкий мост без перезахоронения человеческих останков.

Поисковый отряд "Легенда" при обследовании места захоронения пришел к выводу, что указанные захоронения являются солдатскими.

В настоящее время в Риге производится реконструкция Брасовского моста, завершить которую планируется в 2023 году.

В ходе работ проводится полная реконструкция моста, поэтому сначала демонтируются старые конструкции, чтобы на их месте построить новые.