Во время строительных работ на Брасовском мосту вновь обнаружены старинные захоронения, сообщили сегодня в комитете по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы.
Во время работ на Брасовском мосту снова обнаружены старинные захоронения
Человеческие останки были обнаружены в минувший четверг.
В настоящее время еще неизвестно, сколько захоронений обнаружено на месте строительных работ - их раскапывают и готовят к перезахоронению.
Ранее во время строительных работ дважды были обнаружены могилы и перезахоронены останки примерно 130 человек.
Ранее сообщалось, что найденные захоронения относятся к Гарнизонному кладбищу 80-х годов XIX века, в северо-восточной части которых в 50-х годах XX века был построен Брасcкий мост без перезахоронения человеческих останков.
Поисковый отряд "Легенда" при обследовании места захоронения пришел к выводу, что указанные захоронения являются солдатскими.
В настоящее время в Риге производится реконструкция Брасовского моста, завершить которую планируется в 2023 году.
В ходе работ проводится полная реконструкция моста, поэтому сначала демонтируются старые конструкции, чтобы на их месте построить новые.
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