В Огре пройдет бесплатный молодежный медиа-лагерь

С 25 по 29 октября в Огре пройдет международный медиа-лагерь Young Media Sharks, где молодые таланты со всей Латвии на протяжении недели будут получать знания и практику от профессионалов в медиа-сфере. Принять участие может любой желающий в возрасте от 14 до 18 лет, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой, кино или культурным менеджментом. Благодаря поддержке посольства Германии в Латвии и самоуправления Огре, принять участие в лагере можно абсолютно бесплатно, сообщает balticevents.info.