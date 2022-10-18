С 25 по 29 октября в Огре пройдет международный медиа-лагерь Young Media Sharks, где молодые таланты со всей Латвии на протяжении недели будут получать знания и практику от профессионалов в медиа-сфере. Принять участие может любой желающий в возрасте от 14 до 18 лет, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой, кино или культурным менеджментом. Благодаря поддержке посольства Германии в Латвии и самоуправления Огре, принять участие в лагере можно абсолютно бесплатно, сообщает balticevents.info.
В Огре пройдет бесплатный молодежный медиа-лагерь
В этом году преподавателями лагеря Young Media Sharks 2022 станут продюсер финского телеканала YLE Анти Хирвонен, корреспондент иностранных новостей Латвийского телевидения Гинтс Амолыньш, украинский режиссер и продюсер Максим Наконечный, реализовавший социальную акцию на Каннском кинофестивале, латвийский блогер Никлавс Мичулис, музыкальный продюсер и диджей радио Radio 5 Мakree, редактор Delfi Plus Вита Дрейере, специалист по рекламе Раймонд Платацис, программный директор TV3 group Latvia Элина Екабсоне и многие другие.
"Мы очень рады, что восьмой год подряд сможем дать возможность самым креативным и целеустремленным латвийским ученикам получить знания от больших профессионалов. Участники лагеря не только будут учиться от ведущих специалистов сфер, но сами также примут участие и будут создавать контент в окрестностях Огре. В лагере будет работать студия Young Media Sharks, где все смогут практиковаться", - рассказала автор идеи и главный организатор лагеря Илона Бичевска.
Обучение пройдет на латышском и английском языке. Ознакомится с программой и подать заявки в лагерь можно на официальном сайте проекта www.YoungMediaSharks.eu до 21 октября. Всех претендентов будут отбирать по творческому заданию и мотивации. Подать заявку.
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