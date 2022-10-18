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Израиль призывают поставлять оружие Украине. Медведев очень недоволен

rus.tvnet.lv
Израиль призывают поставлять оружие Украине. Медведев очень недоволен
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Бывший президент России Дмитрий Медведев
Бывший президент России Дмитрий Медведев Фото: AP/Scanpix

Экс-президент России Дмитрий Медведев в своем Telegram пригрозил Израилю, что поставка оружия Украине полностью разрушит отношения между их странами.

Министр израильской диаспоры Нахман Шай в воскресенье, 16 октября, призвал правительство Израиля начать поставки военной помощи Украине, чего страна до сих пор не делала.

"Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Нет больше сомнений, какую позицию в этом кровавом конфликте должен занять Израиль. Пришло время и Украине получить военную помощь, как ее уже поставляют США и страны НАТО", - написал Шай в своем Twitter.

Медведев, который в настоящее время является заместителем председателя Совета безопасности России, опубликовал в понедельник гневное сообщение: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами".

Иран поставляет России ракеты и беспилотники, которые российские оккупационные силы используют для нападений на Украину. В результате этих обстрелов пострадал центр Киева и гражданские объекты, есть человеческие жертвы.

До сих пор Израиль оказывал Украине дипломатическую поддержку и отправлял гуманитарную помощь, но не оружие.

Галерея: Война в Украине

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