Израиль призывают поставлять оружие Украине. Медведев очень недоволен

Министр израильской диаспоры Нахман Шай в воскресенье, 16 октября, призвал правительство Израиля начать поставки военной помощи Украине, чего страна до сих пор не делала.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide. — נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022

"Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Нет больше сомнений, какую позицию в этом кровавом конфликте должен занять Израиль. Пришло время и Украине получить военную помощь, как ее уже поставляют США и страны НАТО", - написал Шай в своем Twitter.

Медведев, который в настоящее время является заместителем председателя Совета безопасности России, опубликовал в понедельник гневное сообщение: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами".

Иран поставляет России ракеты и беспилотники, которые российские оккупационные силы используют для нападений на Украину. В результате этих обстрелов пострадал центр Киева и гражданские объекты, есть человеческие жертвы.

До сих пор Израиль оказывал Украине дипломатическую поддержку и отправлял гуманитарную помощь, но не оружие.

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