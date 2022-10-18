Тело 12-летней Лолы оставили в коробке во дворе: Париж потрясло убийство ребенка

Отец Лолы поднял тревогу днем в пятницу, когда девочка не вернулась домой после школы. Ближе к вечеру соседи сообщили, что в жилом районе, где жила Лола с семьей, был найден пластиковый ящик.

В него было помещено тело девочки со связанными руками и ногами. Сообщалось, что она получила ножевое ранение в шею, хотя вскрытие, проведенное в выходные дни, показало, что причиной смерти стало удушье.

К ее ногам были приклеены две записки. На одной было написано "0", на другой - "1".

По подозрению в убийстве в субботу была арестована 24-летняя уроженка Алжира, идентифицированная в прессе как Даби Б.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в пятницу днем женщина вошла в жилой дом вместе с Лолой. Позже было заснято, как Даби Б. выходила из дверей дома, на сей раз волоча пластиковую коробку. Очевидец рассказал, что женщина подошла к нему на улице и попросила о помощи, предложив деньги в обмен на "контрабанду органов".