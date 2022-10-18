Жителей французской столицы потрясло убийство 12-летней девочки. В пятницу, 14 октября, она не пришла домой из школы, а позже ее останки были найдены в ящике во дворе многоквартирного дома, сообщает ВВС.
Тело 12-летней Лолы оставили в коробке во дворе: Париж потрясло убийство ребенка
Отец Лолы поднял тревогу днем в пятницу, когда девочка не вернулась домой после школы. Ближе к вечеру соседи сообщили, что в жилом районе, где жила Лола с семьей, был найден пластиковый ящик.
В него было помещено тело девочки со связанными руками и ногами. Сообщалось, что она получила ножевое ранение в шею, хотя вскрытие, проведенное в выходные дни, показало, что причиной смерти стало удушье.
К ее ногам были приклеены две записки. На одной было написано "0", на другой - "1".
По подозрению в убийстве в субботу была арестована 24-летняя уроженка Алжира, идентифицированная в прессе как Даби Б.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в пятницу днем женщина вошла в жилой дом вместе с Лолой. Позже было заснято, как Даби Б. выходила из дверей дома, на сей раз волоча пластиковую коробку. Очевидец рассказал, что женщина подошла к нему на улице и попросила о помощи, предложив деньги в обмен на "контрабанду органов".
Однако самой достоверной в полиции считают версию о том, что Даби Б., не имеющая определенного места жительства, психически больна.
Правоохранители также задержали 43-летнего мужчину, который якобы положил коробку в багажник своей машины и увез Даби Б. Полиция считает, что мужчина возил женщину по пригородам Парижа, но в итоге привез ее обратно к дому, где живут и семья Лолы, и сестра задержанной.
Там между сестрами вспыхнула ссора, и Даби Б. уехала, оставив коробку с телом девочки.
По факту убийства несовершеннолетней, включающего в себя пытки и жестокое обращение, начато расследование.
В понедельник школу Лолы посетили министр образования Франции Пап Ндьяй, мэр Парижа Анн Идальго и группы психологической поддержки. Инцидент глубоко обеспокоил как одноклассников Лолы, так и их родителей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!