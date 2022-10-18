На заседании Юридической комиссии Сейма в очередной раз не хватило кворума для второго чтения законопроекта об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного.
Законопроект "о запрете русского языка", кажется, "похоронен" в Сейме
Первоначально при голосовании по одному предложению еще имелся кворум, при этом в голосовании по следующему предложению участвовало менее половины членов комиссии.
Не было кворума и на предварительном собрании, которое состоялось неделю назад, после рассмотрения пары предложений.
Юрист Юридического управления Сейма Лилита Вилсоне повторила на собрании ранее высказанное мнение Юридического бюро о том, что если есть желание внести изменения, это следует делать не в таком отдельном законопроекте, а "нужно открыть" Закон о госязыке.
Среди прочего юрист Сейма также призвала вначале разобраться в цели законопроекта - направлен ли он на укрепление латышского языка или, с учетом его содержания, скорее на регулирование использования иностранных языков.
Как сообщалось, в ходе предварительного рассмотрения законопроекта перед первым чтением в Юридической комиссии Юридическое бюро попросило не продвигать его, указав на ряд противоречий.
Правозащитница Элизабете Кривцова написала в своем Facebook, что законопроект "похоронен". "Причин несколько: юридически плохо подготовленный закон; отказ сторонников закона обсуждать по существу поправки, поданные другими; совместные действия "Согласия" и "Для развития/За!" по срыву кворума. В новый Сейм этот закон не перейдет и подавать его заново никто не будет", - написала она.
Что это за закон?
Законопроект внесли в Сейм на рассмотрение политики партии "Консервативных" Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Айнар Башкис, Линда Медне и Янис Бутанс. Закон частично ограничил бы использование русского языка в информации, доступной для потребителей.
В законопроекте также планировалось определить исключительные случаи, на которые он не распространяется, в том числе межличностное общение.
Закон предусматривал, что запрещено будет использовать язык, отличный от официального языка Европейского союза, в дополнение к государственному языку или наряду с ним в коммуникации общественно важных предприятий, государственных и муниципальных учреждений или публичных АS.
Это также было бы запрещено поставщикам общественных услуг, компаниям по электронным коммуникациям, частным поставщикам платежных и кредитных услуг, продавцам энергии для физических лиц, поставщикам услуг общественного транспорта, управляющим жильем, аэропортам, автобусным и железнодорожным вокзалам, поставщикам услуг такси и компаниям по вывозу мусора.
Это условие планировалось распространить на любой визуальный материал, приложение, сайт, интернет-банк, портал, рекламу или другие объявления, переписку, текст договора, счета, материалы, адресованные широкому кругу клиентов, за исключением индивидуального общения между сотрудником и клиентом.
В пунктах розничной продажи товаров было бы запрещено использование языка, отличного от официального языка ЕС, в дополнение к государственному языку или наряду с ним при продаже товаров или предоставлении услуг - в визуальных или звуковых объявлениях, вывесках внутри или за пределами торговой точки, в видимых печатных материалах или в интерактивной среде, на сайте, в информации, направляемой клиентам, если клиент предварительно не дал согласия в письменной форме на получение информации на другом языке.
Это условие не планировалось распространять на описание товара и упаковку производителя, индивидуальное общение сотрудников, работающих в торговой точке, с конкретным лицом, дистанционную и уличную торговлю.
Также предполагалось установить, что работодатели, у которых работает не менее 50 работников, должны информировать Государственную трудовую инспекцию, если требуют не менее чем у пяти работников знания или использования языка, который не является официальным языком ЕС, или если это считается преимуществом при установлении трудовых правоотношений. Такое требование должно быть обоснованно.
Законопроект призван установить, что работодателю запрещается требовать от работника знания или использования для выполнения трудовых обязанностей языка, не являющегося официальным языком ЕС, с целью обеспечения общения в ряде случаев, упомянутых в законе.
Предлагалось предоставить Центру госязыка право освобождать лицо от соблюдения законопроекта на конкретный случай или на определенный период времени.
Нарушение закона влекло бы за собой административную ответственность. Планировалось, что законопроект будет действовать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2026 года. Ограничения могут быть продлены, если будет сочтено, что они все еще необходимы по истечении этого времени.
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