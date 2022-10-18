Законопроект "о запрете русского языка", кажется, "похоронен" в Сейме

Что это за закон?

Законопроект внесли в Сейм на рассмотрение политики партии "Консервативных" Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Айнар Башкис, Линда Медне и Янис Бутанс. Закон частично ограничил бы использование русского языка в информации, доступной для потребителей.

В законопроекте также планировалось определить исключительные случаи, на которые он не распространяется, в том числе межличностное общение.

Закон предусматривал, что запрещено будет использовать язык, отличный от официального языка Европейского союза, в дополнение к государственному языку или наряду с ним в коммуникации общественно важных предприятий, государственных и муниципальных учреждений или публичных АS.

Это также было бы запрещено поставщикам общественных услуг, компаниям по электронным коммуникациям, частным поставщикам платежных и кредитных услуг, продавцам энергии для физических лиц, поставщикам услуг общественного транспорта, управляющим жильем, аэропортам, автобусным и железнодорожным вокзалам, поставщикам услуг такси и компаниям по вывозу мусора.

Это условие планировалось распространить на любой визуальный материал, приложение, сайт, интернет-банк, портал, рекламу или другие объявления, переписку, текст договора, счета, материалы, адресованные широкому кругу клиентов, за исключением индивидуального общения между сотрудником и клиентом.