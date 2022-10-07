Законопроект о статусе латышского как единственного госязыка: что стоит знать?

Для работодателей важным пунктом будет, что теперь запрещается требовать от работника знания или использования на работе русского языка,

но это должно касаться только вышеперечисленных сфер деятельности и можно получить отдельное разрешение.

Итого: Согласно этому законопроекту и государственным, и частным компаниям в некоторых сферах (не всех) будет запрещено вести свои интернет-странички и приложения на русском языке. Магазинам нельзя будет дублировать рекламу или объявления.

При этом все еще можно общаться с клиентом на русском, если он первый задал вопрос на этом языке.

Работодатель больше не сможет требовать знания русского языка от работника.