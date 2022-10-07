Партия "Консервативные" уходит из Сейма, громко хлопая дверью. Напоследок политики решили разыграть национальную карту и предложили законопроект об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного. Пройти в новый Сейм им это не помогло, но определенную нервозность в обществе породило. RUS TVNET пытается разобраться, что именно хочет ограничить новый языковой закон и каковы перспективы его принятия.
Законопроект о статусе латышского как единственного госязыка: что стоит знать?
Что случилось?
22 сентября 13-й Сейм Латвии в первом чтении поддержал законопроект об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Самые мягкие выражения были: "Что за бред?", "Других проблем у нас нет", "Совсем уже одурели!", "Геноцид 40% населения страны". Пытаемся беспристрастно разобраться в законопроекте и понять, что ждет население Латвии.
Кто за этим стоит?
План по защите латышского языка как единственного государственного начал зреть в недрах Министерства юстиции, которым пока еще, до утверждения новой коалиции, продолжает управлять Янис Борданс из партии "Консервативные".
По его словам, этот закон подтвердит результат языкового референдума, проведенного в феврале 2012 года, в котором 74,8% избирателей проголосовали против русского языка как второго государственного.
При этом Борданс отметил, что "на практике долгосрочные последствия русификации таковы,
что закрепилась практика одновременного использования в повседневном общении и латышского языка, и русского - при оказании услуг, а также на рабочих местах".
Поэтому, по мнению министра, для преодоления долгосрочных последствий русификации нужно закрепить использование латышского языка для общения на рабочих местах, в противном случае "практика такова, что от латышей в самых разных ситуациях требуется русский язык". А новый закон обеспечит статус латышского языка как государственного не только "на бумаге", но и фактически, заключил Борданс.
Представляемая Бордансом партия по мере приближения выборов в 14-й Сейм все больше разыгрывала национальную карту. Результаты показали, что эта ниша, вероятно, прочно занята Нацобъединением. По итогам голосования "Консервативные" в Сейм не прошли, а партия Райвиса Дзинтарса получила 13 мест.
Стремительное развитие событий (всегда бы так)
12 сентября готовый законопроект в Сейм вносят депутаты Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Айнар Башкис, Линда Медне и Янис Бутанс из партии "Консервативные".
А уже 15 сентября Сейм принимает его на рассмотрение и передает комиссиям. В этом можно убедиться, посмотрев протокол заседания Сейма.
Правда, юридическое бюро Сейма дало отрицательное заключение по этому законопроекту и рекомендовало не утверждать его. Лилита Вилсоне, представитель юридического бюро Сейма, отметила основные минусы нового законопроекта:
- статус единственного государственного языка уже определяется Конституцией и Законом о государственном языке;
- целью является обеспечить использование государственного языка, но это уже предусмотрено Законом о государственном языке и нет необходимости переписывать эту норму в новом законе;
- закон предлагает запретить использование других языков, в том числе в частной сфере. Но не определены четкие критерии общественно значимых коммерсантов.
Несмотря на негативную рецензию юридического бюро, 22 сентября Сейм поддержал законопроект в первом чтении.
Особенность закона в том, что его действие рассчитано на три года - с 1 июля 2023 года по 30 июня 2026 года, но ограничения могут быть продлены, если будет сочтено, что они все еще необходимы по истечении этого времени.
За нарушение закона предусмотрена административная ответственность. Большинство депутатов решили, что законопроект нужный и полезный, а юридические и технические противоречия можно исправить при дальнейшем рассмотрении.
Закон принят в первом чтении, что дальше?
Депутат уходящего 13-го Сейма Борис Цилевич ("Согласие") успокаивает и указывает, что принятие закона в первом чтении означает его одобрение в целом, но не гарантирует принятия в окончательном чтении.
В Латвии действует процедура принятия закона в трех чтениях. То есть для того, чтобы закон вступил в силу, его проект должен быть рассмотрен в трех чтениях как в комиссии, так и на заседании Сейма.
Ход принятия законопроекта (на латышском языке)
Борис Цилевич поясняет, что на второе и третье чтения депутаты и министерства могут предлагать поправки, причем по каждой поправке проводится отдельное голосование и только после этого можно голосовать за законопроект в целом.
Если Сейм не успевает рассмотреть законопроект в окончательном чтении до окончания срока полномочий Сейма (как в этом случае, когда 13-й Сейм успел рассмотреть законопроект только в первом чтении), то рассмотрение прекращается.
Но, по словам Цилевича, депутаты следующего Сейма могут "предложить продолжить рассмотрение любого законопроекта, рассмотрение которого не было закончено предыдущим составом Сейма, и за каждое такое предложение голосуют отдельно".
Видео: Ход принятия законопроекта (на латышском языке)
Примут ли законопроект о статусе латышского языка как единственного государственного?
С одной стороны, этот законопроект - детище "Консервативных", а по итогам выборов они набрали всего 3,09% и не будут представлены в новом Сейме. С другой стороны, этим законопроектом могут воспользоваться другие политические силы, которые ориентированы на консервативный, национальный электорат, например Национальное объединение. Тем более что в феврале 2022 года, сразу после начала войны в Украине, Национальное объединение предлагало ужесточить использование языка в сфере образовании и на рынке труда.
В то же время Борис Цилевич уверен, что это был "явно предвыборный пиар-ход "Консервативных", которые отчаянно пытались повысить свой рейтинг".
По его прогнозу, в новом Сейме партиям будет не до этого законопроекта, и вряд ли кто-то будет "стремиться довести дело до конца и добиваться его принятия".
Кроме того, депутат обращает внимание на многочисленные противоречия с Законом о государственном языке и другими нормативными актами Латвии, а возможно, и международными обязательствами.
Таким образом, судьба этого законопроекта будет зависеть от политической целесообразности и конъюнктуры.
Что это за закон, что он нам несет?
Тут стоит сразу оговориться, что это только законопроект, и если его продолжат рассматривать в Сейме, то во втором и третьем чтении в него могут внести столько поправок, что от первого варианта может ничего не остаться. Весь текст закона можно почитать здесь.
Следует отметить, что требования, которые содержатся в законопроекте, не распространяются на чрезвычайные и опасные ситуации. То есть -
написать заявление в полицию, обратиться за врачебной помощью по экстренному телефону или вызвать пожарных можно будет и на русском языке.
Также законопроект не запрещает разговаривать на русском языке с клиентом или общаться между собой работникам.
Вот как об этой норме говорил советник министра юстиции Андрис Витолс в комментарии для RUS.LSM: "Исходим из этого - это не публичная коммуникация. Никто не может запретить предлагать вам возле стола пельмени на том языке, на каком вы хотите".
Кроме того, можно вести переписку с клиентом на русском языке, если ему так удобнее.
По своей структуре закон сначала называет предприятия, которых коснутся нововведения. Это поставщики общественных услуг, компании по электронным коммуникациям, частные поставщики платежных и кредитных услуг, продавцы энергии для физических лиц, поставщики услуг общественного транспорта, управляющие жильем компании, аэропорт, автобусные и железнодорожные вокзалы, поставщики услуг такси и компании по вывозу мусора.
И указывает, какие именно ограничения будут введены. На практике этот закон запретит:
- визуальные материалы на русском языке (например, брошюры и буклеты), приложения, сайт, интернет-банк, рекламу или другие объявления, текст договора, счета и другие материалы, которые адресованы широкому кругу клиентов;
- в магазинах, киосках и других пунктах розничной продажи нельзя будет использовать русский язык в визуальных или звуковых объявлениях, вывесках внутри или за пределами торговой точки, в видимых печатных материалах или в интерактивной среде, на сайте и в информации, адресованной клиентам.
Для работодателей важным пунктом будет, что теперь запрещается требовать от работника знания или использования на работе русского языка,
но это должно касаться только вышеперечисленных сфер деятельности и можно получить отдельное разрешение.
Итого: Согласно этому законопроекту и государственным, и частным компаниям в некоторых сферах (не всех) будет запрещено вести свои интернет-странички и приложения на русском языке. Магазинам нельзя будет дублировать рекламу или объявления.
При этом все еще можно общаться с клиентом на русском, если он первый задал вопрос на этом языке.
Работодатель больше не сможет требовать знания русского языка от работника.
"Святее папы римского"
Законопроект еще не принят, но многие государственные структуры уже начали отказываться от русского языка. Так, в конце августа Канцелярия президента убрала с сайта главы государства раздел на русском языке. Этому примеру последовали и многие другие министерства, например сайты МИД Латвии, Министерства здравоохранения.
А Минблаг пошел дальше и предписал вести коммуникацию в учреждениях министерства только на государственном языке, в том числе обеспечение информацией и общение с клиентами. Стоит ли говорить, что Минблаг в этот момент возглавлял министр от "Консервативных" Гатис Эглитис.
Распоряжение относится к Министерству благосостояния, Государственному агентству занятости, Государственному агентству социального страхования, Государственной трудовой инспекции, Государственной инспекции по защите прав детей и другим подведомственным учреждениям.
Сообщается, что речь идет об информации на сайтах, в социальных сетях, сообщениях для клиентов и интервью латвийским СМИ!
Но не только госаппарат отказывается от русского языка. Крупные коммерческие компании с участием государственного капитала также приняли решение убрать русские версии страничек. Первыми ласточками были Latvijas mobilais telefons (LMT) и Elektrum.
В то же время представитель банка SEB Анете Игауне в интервью RUS.LSM отметила, что "русский язык как язык общения с банком выбирают 12% клиентов. В отношении домашней страницы мы видим, что ее на русском смотрят примерно 20% всех пользователей. И, конечно, есть целый ряд вопросов, которые очень чувствительны, они касаются кредитов или вложений. Конечно, это и финансовые требования к клиентам, и кибербезопасность. И, конечно, мы хотим эту информацию предоставлять клиентам на русском языке".
Ее слова подтверждает и руководитель отдела подбора персонала СV-Online Каспар Котанс: "Частный бизнес все-таки смотрит и ориентируется на клиента, то есть если клиенты частного бизнеса - русскоговорящие, англоговорящие, говорят по-эстонски и так далее, бизнес смотрит на то, чтобы обслужить клиента на его родном языке".
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