С должности снята председатель правления Vaivari

Минздрав констатирует, что с учетом фактов, установленных в ходе служебной проверки в управлении Vaivari - принятие решений в ситуации конфликта интересов, инвестирование средств капитала компании в проекты, софинансируемые Европейским фондом регионального развития (ERAF), результатом которого стало оснащение практики семейного врача Нулле, строительство нового амбулаторного центра, в котором отмечены помещения для частной практики Нулле без конкурса, а также трудоустройство родственников на ответственные должности без конкурса - на внеочередном собрании принято решение о том, что председатель правления центра Vaivari не может продолжать свою работу в связи с утратой доверия.

Нулле недоумевает, почему снова "возбуждаются" дела, решенные десять лет назад, и связывает свое отстранение с травлей госсекретаря Минздрава Индры Дрейки. Она призналась, что впервые ощутила негативное отношение летом этого года, и исходило оно от Дрейки, когда та впервые посетила реабилитационный центр и раскритиковала его за то, что он не был оставлен во владении Юрмалы и не был готов отдать начальную школу Вайвари для учащихся с особыми образовательными потребностями. Нулле убеждена, что у Дрейки авторитарный стиль руководства, ведь еще до работы в Минздраве она руководила инспекцией здравоохранения, где ходили слухи о моббинге и боссинге.