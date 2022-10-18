Вт, 18.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Партия Кариньша: потенциальные партнеры могут достичь общей позиции по реформам

rus.tvnet.lv/LETA
Партия Кариньша: потенциальные партнеры могут достичь общей позиции по реформам
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Представители партии "Новое единство" - Эдгар Ринкевич и Кришьянис Кариньш
Представители партии "Новое единство" - Эдгар Ринкевич и Кришьянис Кариньш Фото: Evija Trifanova/LETA

Потенциальные партнеры по новой коалиции способны достичь общей позиции по вопросам реформ в государстве, заявили политики "Нового Единства" во вторник, 18 октября, после встречи с представителями "Объединенного списка", отметив, что это "хорошая новость", которую на следующей неделе планируется сообщить президенту Эгилу Левитсу.

У "Нового Единства" и премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который взял на себя инициативу формирования правительства, ранее были сомнения в позиции потенциальных партнеров по вопросу о важнейших реформах, сказал депутат "Нового Единства" Арвил Ашераденс, отметив, что эти вопросы были обсуждены и теперь есть возможность двигаться дальше.

Кариньш сообщил, что в следующий понедельник запланирована очередная встреча с президентом, на которой он планирует представить итоги переговоров на этой неделе. "Потом посмотрим, как двигаться дальше", - сказал премьер, отметив, что настроен оптимистично и считает, что возможно сформировать работоспособное правительство. Это связано с тем, что круг вопросов, которые потенциально могут вызвать серьезные разногласия в новом правительстве, уменьшается, отметил Кариньш.

Все потенциальные партнеры выступают за такую политику, которая отдаляет политиков от государственных предприятий, уменьшает возможность доминирования узких экономических интересов, а также способствует сплочению общества, сказал премьер-министр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх