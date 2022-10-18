Собаку-убийцу усыпили ⟩ Родственник погибшего в Таллинне ребенка: теперь я боюсь эту породу!

Приют на Пальяссааре Фото: Sander Ilvest

Близкий родственник: боль невозможно описать

Близкий родственник потерявшей ребенка семьи также отметил, что решение не усыплять собаку может подорвать имидж всех приютов. "Если они попытаются вылечить собаку, убившую ребенка, и подыскать для нее новый дом, я считаю, что многие не решатся взять животное из приюта", – сказал он.

По словам члена семьи, до трагедии Винни был очень дружелюбным псом. Он жил в семье со щенячьего возраста и всегда был ласков и с ребенком, и с другими членами семьи. Собака спала в кровати вместе с хозяевами и всегда была дружелюбна по отношению к ребенку: "Он никогда не показывал ребенку зубы. Мы никогда не узнаем, что именно там произошло, но до сих пор он был самым милым домашним любимцем".

Наш источник добавляет, что он потерял всякую веру в породу амстафф. "Какими бы милыми они ни были, я боюсь амстаффа. Винни повел себя непредсказуемо, и никакое предупреждающее поведение ему не предшествовало. Я повторяю, что до того ужасного момента он никогда ни с кем не был агрессивен. Он был надежным и ласковым псом", – рассказал человек журналистам.