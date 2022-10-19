Дело Гревцовой передано для уголовного преследования

Госполиция сообщила, что для уголовного преследования передано дело некого лица, которое предоставило недостоверную информацию государственной структуре.

Как сообщалось, 7 октября этого года Госполиция возбудила уголовное дело против новоизбранного депутата от партии "За стабильность!" Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ею ЦИК.

Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна.

Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.

Представитель Государственной полиции Симона Гравите подтвердила, что полиция начала оценку информации, как только стало известно о возможном обмане со стороны кандидата в депутаты.

У полиции есть основания полагать, что могло иметь место преступное деяние, поэтому полиция уже возбудила уголовное дело по статье Уголовного закона за предоставление заведомо ложных сведений государственному учреждению. Теперь прозвучавшую информацию можно будет проверить с помощью средств и методов, предусмотренных в рамках уголовного процесса.

Партия "За стабильность!" заявляет, что при предоставлении в ЦИК информации о кандидате в 14-й Сейм при заполнении раздела "Образование" была допущена "канцелярская ошибка".

Представители партии планировали связаться с ЦИК 10 октября, чтобы внести необходимые исправления.

Партия заявляет, что такое уточнение возможно и что оно не является препятствием для права лица баллотироваться на выборах в Сейм и занимать должность в будущем.

В партии также заявили, что обратились в полицию с заявлением о "распространении ложной клеветнической информации в средствах массовой информации".