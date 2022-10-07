В связи с тем, что избранная в 14-й Сейм представительница от партии "За стабильность!" Глория Гревцова предоставила ложную информацию о своем прошлом месте работы, Государственная полиция начала уголовный процесс по 272-й статье Уголовного закона.
Скандал с депутатом от "За стабильность!" набирает обороты: начат уголовный процесс; известно о новой лжи
"Начали оценивать эту информацию, как только она прозвучала публично. Есть основание считать, что возможно произошло преступление и мы уже начали уголовный процесс по 272-й статье Уголовного закона, в рамках которого будем расследовать прозвучавшую информацию средствами и методами уголовного процесса", - сообщила в Twitter Госполиция.
Напомним, Гревцова врала по поводу своего рабочего места, осознанно предоставив Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ложную информацию об этом, сообщили в четверг TV3 Ziņas.
Гревцова утверждала, что работала в деревообрабатывающей компании SIA DOLO на должности, которой вообще не существует.
"Правда в том, что она работала с мая 2013 года по август 2014 года.
Для меня было большим шоком, что человек, работавший подсобным рабочим, указывает - "советник".
[У вас вообще есть такая должность в компании? - Ред.] Нет-нет, мы лесозаготовительная и хозяйственная компания, такой должности или какой-либо подобной нет", - говорит представитель SIA DOLO Кристина Лапса.
Компания попросила и Гревцову, и партию удалить эту информацию, но этого не произошло.
Сама Гревцова в TikTok заявила, что распространенная информация в СМИ была запущена специально, чтобы отвлечь внимание от "настоящих проблем" и того, что "Сейм проголосовал за пропаганду ЛГБТ в школах", добавив, что детей от "них" нужно защитить.
В то же время на видео Гревцова не уточнила, действительно ли она работала грузчиком дров.
Стало известно о новой лжи Гревцовой
Стало известно, что Глория Гревцова подала в ЦИК ложную информацию о полученном образовании в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA), подтвердила представитель академии Илзе Аке-Виксне.
Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в LSPA по специальности педагога. Однако Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна.
Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в Студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.
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