Скандал с депутатом от "За стабильность!" набирает обороты: начат уголовный процесс; известно о новой лжи

"Начали оценивать эту информацию, как только она прозвучала публично. Есть основание считать, что возможно произошло преступление и мы уже начали уголовный процесс по 272-й статье Уголовного закона, в рамках которого будем расследовать прозвучавшую информацию средствами и методами уголовного процесса", - сообщила в Twitter Госполиция.

Напомним, Гревцова врала по поводу своего рабочего места, осознанно предоставив Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ложную информацию об этом, сообщили в четверг TV3 Ziņas.

Гревцова утверждала, что работала в деревообрабатывающей компании SIA DOLO на должности, которой вообще не существует.

"Правда в том, что она работала с мая 2013 года по август 2014 года.

Для меня было большим шоком, что человек, работавший подсобным рабочим, указывает - "советник".

[У вас вообще есть такая должность в компании? - Ред.] Нет-нет, мы лесозаготовительная и хозяйственная компания, такой должности или какой-либо подобной нет", - говорит представитель SIA DOLO Кристина Лапса.

Компания попросила и Гревцову, и партию удалить эту информацию, но этого не произошло.