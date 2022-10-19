Пытки как часть плана: опубликованы фото пыточных камер российской армии в Изюме

Фото: Belkis Wille/Human Rights Watch

Жертвы рассказали, что были задержаны дома или на улице и привели в заключении до 14 дней. Все мужчины рассказали, что их пытали электрошоком, били кулаками, металлическими и пластиковыми трубами, резиновыми стеками и другими предметами.

Женщина рассказала, что ее российские солдаты избивали пощечинами, били в живот и угрожали изнасилованием. Газета The Washington Post ранее сообщила о другой женщине, которая в том же самом месте задержания была изнасилована несколько раз. В свою очередь побывавший там мужчина рассказал, что слышал женские крики и разговоры солдат между собой о сексуальном насилии по отношении к минимум одной задержанной женщине.

Фото: Belkis Wille/Human Rights Watch

Все пострадавшие рассказали, что их вынуждали называть имена жителей Изюма, которые работали в полиции, подразделениях терробороны или в составе вооруженных сил Украины или сил безопасности в 2014 году принимали участие в операциях на Донбассе.

Все они обвиняют российских солдат в кражах - они похищали деньги, драгоценности, электротовары и автомобили.

HRW указывает, что такие же свидетельства прозвучали и в других освобожденных от российской оккупации местах, и что в Харьковской области и на всех других освобожденных территориях необходимо обеспечить возможности поддержки жертв пыток и сексуального насилия.

Фото: Belkis Wille/Human Rights Watch

"Наши выводы указывают на то, что российские войска совершали ужасные злоупотребления во многих районах, которые они оккупировали, и существует настоящее беспокойство относительно подобных злоупотреблений в других районах, которые они продолжают контролировать", - указал Белкис Вилле.