После того, как из Бучи в пригороде Киева были изгнаны российские оккупационные войска, там открылись свидетельства ужасающих военных преступлений, в том числе пыток и изнасилований. Теперь же подобные свидетельства найдены и в городе Изюм Харьковской области, который находился под российской оккупацией шесть месяцев.
Пытки как часть плана: опубликованы фото пыточных камер российской армии в Изюме
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в опубликованном в среду сообщении указывает, что российские войска и их ставленники регулярно пытали на оккупированных территориях украинцев, которых задерживали. После освобождения города организация поговорила с 14 мужчинами и одной женщиной, которые были подвергнуты пыткам, и еще почти 100 жителями Изюма, у большинства из которых есть родственник или друг, которого пытали.
Они рассказали, что российские войска использовали электрошок, держали их головы под водой, использовали тяжелое физическое насилие, угрожали оружием или заставляли долго стоять в стрессовых позах.
Пострадавшие идентифицировали в Изюме по меньшей мере семь пыточных камер. Две из них были оборудованы в школах. Организация HRW опубликовала фотографии из мест, где держали подвергаемых пыткам.
"Безжалостное насилие в Изюме было не отдельными случаями, - отметил старший исследователь кризисов и конфликтов Human Rights Watch Белкис Вилле. - Несколько жертв поделились с нами достоверными рассказами о похожем опыте пыток во время допросов в учреждениях, подконтрольных российским войскам и их подчиненным, что указывает на то, что такое обращение было частью политики и плана".
Жертвы рассказали, что были задержаны дома или на улице и привели в заключении до 14 дней. Все мужчины рассказали, что их пытали электрошоком, били кулаками, металлическими и пластиковыми трубами, резиновыми стеками и другими предметами.
Женщина рассказала, что ее российские солдаты избивали пощечинами, били в живот и угрожали изнасилованием. Газета The Washington Post ранее сообщила о другой женщине, которая в том же самом месте задержания была изнасилована несколько раз. В свою очередь побывавший там мужчина рассказал, что слышал женские крики и разговоры солдат между собой о сексуальном насилии по отношении к минимум одной задержанной женщине.
Все пострадавшие рассказали, что их вынуждали называть имена жителей Изюма, которые работали в полиции, подразделениях терробороны или в составе вооруженных сил Украины или сил безопасности в 2014 году принимали участие в операциях на Донбассе.
Все они обвиняют российских солдат в кражах - они похищали деньги, драгоценности, электротовары и автомобили.
HRW указывает, что такие же свидетельства прозвучали и в других освобожденных от российской оккупации местах, и что в Харьковской области и на всех других освобожденных территориях необходимо обеспечить возможности поддержки жертв пыток и сексуального насилия.
"Наши выводы указывают на то, что российские войска совершали ужасные злоупотребления во многих районах, которые они оккупировали, и существует настоящее беспокойство относительно подобных злоупотреблений в других районах, которые они продолжают контролировать", - указал Белкис Вилле.
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