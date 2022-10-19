Требование "Согласия" отклонено: результаты выборов пересмотрены не будут

После выборов 4 октября Гундар Удрис, который был кандидатом на выборах в 14-й Сейм от "Согласия", хотел ознакомиться с протоколами выборов ЦИК и Риги. По его мнению, оформление протоколов не было обеспечено в соответствии с законом. Поэтому он обратился в ЦИК с заявлением, которое содержало призыв пересмотреть результаты выборов в 14-й Сейм.

ЦИК отклонила заявление как необоснованное.

Удрис счел неприемлемым, что при дистанционном рассмотрении его жалобы не все члены ЦИК включили свои камеры, поэтому он не мог убедиться в присутствии членов комиссии при рассмотрении своего заявления.

В пояснениях суду ЦИК подчеркнула, что суть заявления не признает, так как протоколы выборов оформлены в соответствии с принятыми нормами.

И на судебном заседании представители ЦИК подчеркнули, что протоколы выборов соответствуют правилам их оформления. Представители ЦИК также не видят проблемы в том, что не у всех членов ЦИК были включены камеры при рассмотрении заявления Удриса.