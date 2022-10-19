Верховный суд отклонил иск партии "Согласие" к Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором политическая сила требовала отменить решение ЦИК об отказе в пересчете бюллетеней с отметками в пользу "Согласия" на выборах в 14-й Сейм, сообщили в суде.
Требование "Согласия" отклонено: результаты выборов пересмотрены не будут
После выборов 4 октября Гундар Удрис, который был кандидатом на выборах в 14-й Сейм от "Согласия", хотел ознакомиться с протоколами выборов ЦИК и Риги. По его мнению, оформление протоколов не было обеспечено в соответствии с законом. Поэтому он обратился в ЦИК с заявлением, которое содержало призыв пересмотреть результаты выборов в 14-й Сейм.
ЦИК отклонила заявление как необоснованное.
Удрис счел неприемлемым, что при дистанционном рассмотрении его жалобы не все члены ЦИК включили свои камеры, поэтому он не мог убедиться в присутствии членов комиссии при рассмотрении своего заявления.
В пояснениях суду ЦИК подчеркнула, что суть заявления не признает, так как протоколы выборов оформлены в соответствии с принятыми нормами.
И на судебном заседании представители ЦИК подчеркнули, что протоколы выборов соответствуют правилам их оформления. Представители ЦИК также не видят проблемы в том, что не у всех членов ЦИК были включены камеры при рассмотрении заявления Удриса.
Как сообщалось, на состоявшихся выборах в 14-й Сейм партия "Согласие" набрала 4,81% голосов избирателей, и для преодоления 5%-го барьера ей не хватило поддержки более 1700 избирателей.
Иск "Силы народной власти тоже отклонен"
Верховный суд (ВС) отклонил жалобу политической партии "Сила народной власти" на результаты выборов в 14-й Сейм. Об этом агентству LETA сообщили в суде.
Иск был направлен против решения участков Рижского избирательного округа об утверждении результатов протоколов подсчета голосов. "Партия народной власти", лидером которой является Валентин Еремеев, обратилась в суд с просьбой отменить решения Центральной избирательной комиссии об утверждении результатов выборов.
Партия на выборах набрала 1,13% голосов избирателей и в Сейм не прошла.
Сокращенное решение суда доступно сегодня, а полное решение будет подготовлено к 28 октября.
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