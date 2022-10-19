Юридическая комиссия Сейма сегодня поддержала для рассмотрения в окончательном чтении поправки в закону о выборах в Европарламент, которыми планируется установить, что кандидатом на выборах в Европарламент в Латвии не может быть лицо, которое после 13 января 1991 года состояло в Коммунистической партии Советского союза (Латвийской коммунистической партии), сообщает агентство LETA.
Комиссия поддержала поправки, запрещающие Жданок баллотироваться в Европарламент
Комиссия поддержала поправки, запрещающие Жданок баллотироваться в Европарламент
Соответственное предложение подал депутат от Национального объединения Александр Кирштейнс.
Парламентарий Янис Иесалниекс ранее указывал, что это предложение лишит возможности баллотироваться нынешнего депутата Европарламента Татьяну Жданок ("Русский союз Латвии").
Парламенту еще предстоит принять поправки в окончательном чтении.
Ранее Верховный суд постановил, что Жданок была членом коммунистической партии после 13 января 1991 года.
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