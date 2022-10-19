Комиссия поддержала поправки, запрещающие Жданок баллотироваться в Европарламент

Юридическая комиссия Сейма сегодня поддержала для рассмотрения в окончательном чтении поправки в закону о выборах в Европарламент, которыми планируется установить, что кандидатом на выборах в Европарламент в Латвии не может быть лицо, которое после 13 января 1991 года состояло в Коммунистической партии Советского союза (Латвийской коммунистической партии), сообщает агентство LETA.