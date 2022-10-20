Смертельный пожар на Меркеля: новая информация об уголовном деле

Подозреваемыми в совершении уголовного преступления признаны два человека, к которым в настоящее время применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В ходе расследования правоохранители установили, что незаконное строительство общежития на чердаке дома в Риге произошло в 2019 году. Всего для размещения нелегальных постояльцев здесь было построено 34 комнаты разной площади на 64 спальных места. В общежитии также было две кухонные зоны с микроволновой печью, электрической плитой, двумя холодильниками, электрическими чайниками и стиральной машиной.

14 октября этого года должностными лицами полиции Риги направили процесс в прокуратуру Рижского судебного округа для возбуждения уголовного дела, которое квалифицировано по части второй статьи 207 и части четвертой статьи 240 УК Латвии, а именно за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации и умышленное нарушение правил пожарной безопасности, в результате чего погибли девять человек и несколько человек значительно пострадали.

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Как сообщалось, 28 апреля 2021 года в 4:43 утра в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов в указанное общежитие, где возник пожар повышенной опасности. Прибывшие на место через семь минут после получения информации пожарные установили, что горит общежитие на шестом этаже здания, а также крыша. В 12:10 место возгорания было локализовано и установлено, что его общая площадь составила 250 квадратных метров.

В результате пожара сильно повреждена и местами прогорела конструкция кровельной части здания, которая располагалась над одной из квартир в общежитии, а также полностью разрушены некоторые из построенных комнат.

В пожаре погибли девять граждан Латвии.

Возникновение пожара связано с неисполнением правил пожарной безопасности.