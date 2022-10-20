Худшая за 100 лет: рождаемость в Латвии поставила "рекорд"

По регионам самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в краях возле столицы - 53 новорожденных на 1000 женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет, а самыми низкими показатели рождаемости были в Латгальском регионе, где на 1000 женщин приходится лишь 39 новорожденных. Одной из причин разницы в показателях рождаемости является возрастная структура населения, так как в столичном регионе 41% всех женщин были репродуктивного возраста, а в Латгале - только 34,8%.

В 2021 году больше всего детей родилось в Риге и прилегающих к столице населенных пунктах - соответственно 31% и 25%.

В 2021 году в Латвии умерло на 20% больше жителей, чем в 2020-м

В прошлом году в Латвии умерло 34 600 человек, что на 20% больше, чем в 2020 году, а количество смертей на 1000 жителей составило 18,4, свидетельствуют данные новейшего демографического обзора Центрального статистического управления (CSP).

Смертность в октябре и ноябре 2021 года впервые за последние 10 лет превысила 10% от общего количества умерших за год, что объясняется высокой смертностью во время пандемии Covid-19. Отметка 10% была превышена также в январе 2021 года, но такая же смертность наблюдалась и в январе 2016 и 2019 годов.

Согласно данным CSP, наибольшее число умерших на 1000 жителей в 2021 году было в Латгале - 24,5, меньше всего - в краях вокруг Риги - 14,3.

Средний возраст умерших в прошлом году составил 75,1 года. Средний возраст умерших мужчин был 69,9, женщин - 79,8 года.

Как указывает CSP, одним из важнейших показателей демографической и социальной ситуации в стране является смертность детей в первый год жизни, и она снизилась с 6,6 на 1000 родившихся живыми детей в 2011 году до 2,7 в 2021 году. Среди девочек этот показатель составил 1,8, среди мальчиков - 3,6.