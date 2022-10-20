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Худшая за 100 лет: рождаемость в Латвии поставила "рекорд"

rus.tvnet.lv/LETA
Худшая за 100 лет: рождаемость в Латвии поставила "рекорд"
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Младенец. Иллюстративное фото
Младенец. Иллюстративное фото Фото: Pixabay
  • В 2021 году в Латвии умерло на 20% больше жителей, чем в 2020-м

В 2021 году уровень рождаемости в Латвии оказался самым низким за сто лет, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим управлением в информационном обзоре "Демография".

В прошлом году в Латвии родилось 17 420 детей, что на 132, или на 0,8%, меньше, чем в 2020 году, и это самый низкий показатель за последние сто лет. Коэффициент рождаемости на 1000 жителей составил 9,2.

Показателем, характеризующим смену поколений, является общий коэффициент рождаемости. В 2016 году в Латвии он вырос до 1,74, достигнув самого высокого уровня с 1992 года. Начиная с 2017 года коэффициент уменьшался и в 2021 году составил 1,57, что далеко от желаемого коэффициента, который для нормальной смены поколений составляет 2,1-2,2.

В последний раз общий коэффициент рождаемости составлял 2,2 в Латвии в 1986-1987 годах, когда ежегодно рождалось 42 000 детей, что было самым большим количеством с 1946 года.

В Европейском союзе в 2020 году общий коэффициент рождаемости составил 1,5.

Средний возраст матери новорожденного в 2021 году составил 30,2 года - с 2011 года он вырос на 1,6 года. Средний возраст матери при рождении первого ребенка в 2021 году составил 27,8 года, и этот показатель также имеет тенденцию к повышению.

В прошлом году самые высокие показатели рождаемости были среди женщин в возрасте 25-34 лет: 62,4% детей родились у женщин этой возрастной группы.

По регионам самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в краях возле столицы - 53 новорожденных на 1000 женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет, а самыми низкими показатели рождаемости были в Латгальском регионе, где на 1000 женщин приходится лишь 39 новорожденных. Одной из причин разницы в показателях рождаемости является возрастная структура населения, так как в столичном регионе 41% всех женщин были репродуктивного возраста, а в Латгале - только 34,8%.

В 2021 году больше всего детей родилось в Риге и прилегающих к столице населенных пунктах - соответственно 31% и 25%.

В 2021 году в Латвии умерло на 20% больше жителей, чем в 2020-м

В прошлом году в Латвии умерло 34 600 человек, что на 20% больше, чем в 2020 году, а количество смертей на 1000 жителей составило 18,4, свидетельствуют данные новейшего демографического обзора Центрального статистического управления (CSP).

Смертность в октябре и ноябре 2021 года впервые за последние 10 лет превысила 10% от общего количества умерших за год, что объясняется высокой смертностью во время пандемии Covid-19. Отметка 10% была превышена также в январе 2021 года, но такая же смертность наблюдалась и в январе 2016 и 2019 годов.

Согласно данным CSP, наибольшее число умерших на 1000 жителей в 2021 году было в Латгале - 24,5, меньше всего - в краях вокруг Риги - 14,3.

Средний возраст умерших в прошлом году составил 75,1 года. Средний возраст умерших мужчин был 69,9, женщин - 79,8 года.

Как указывает CSP, одним из важнейших показателей демографической и социальной ситуации в стране является смертность детей в первый год жизни, и она снизилась с 6,6 на 1000 родившихся живыми детей в 2011 году до 2,7 в 2021 году. Среди девочек этот показатель составил 1,8, среди мальчиков - 3,6.

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