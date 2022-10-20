В пьяном виде насмерть сбил пешехода: в Латгале задержан пожарный

Досудебное расследование по уголовному делу IDB переняло от Латгальского регионального правления Госполиции.

Полиция задержала сотрудника VUGD по подозрению в том, что он в свободное от выполнения должностных обязанностей время спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

Авария, в которой погиб пешеход, произошла по вине пожарного, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, а после происшествия покинул место ДТП, не заявив о происшествии в полицию и не вызвав скорую медицинскую помощь.

IDB напоминает, что ни одно лицо не может быть признано виновным в совершении уголовного правонарушения, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.