Уроженка Латвии Тамара Полли отпраздновала свое 105-летие в Кингстоне, штат Нью-Йорк, пишет американская газета Daily Freeman. За свою долгую жизнь юбилярша пережила поток беженцев, испанский грипп и пандемию ковида. Она за все время не утратила "латышскости" и всю жизнь пекла латышские пирожки.
Латышка из США отпраздновала свое 105-летие
Дочь юбилярши Бригита Роглиери, которой самой 83 года, помогает маме, а вот Тамара Полли до своего сотого дня рождения была совершенно самостоятельной. Ее внук Джезеф Роглиери признает, что зрение и слух у его бабушки уже не так хороши, как раньше.
Kingston woman celebrates 105th birthday https://t.co/erSrYkH48H— Daily Freeman (@DailyFreeman) October 17, 2022
Внук именинницы также рассказал газете историю жизни Тамары Полли. Она родилась 17 октября 1917 года в Риге. В 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война, оставалось только два выхода - уехать или остаться и жить в Советском Союзе. Мужа Тамары, который был милиционером, увезли в Сибирь, откуда ему удалось вернуться живым через несколько лет. Тамара больше никогда не видела своего мужа. В семидесятых им удалось оформить официальный развод.
Тамара вместе с матерью и братом уехала в Германию, где они четыре года прожили в лагере для беженцев в Аугсбурге. В 1949 году беженцам была предложена возможность переехать в Канаду, Австралию или США. Тамара вместе с матерью и братом выбрали Америку.
Они прибыли в Бостон с парой чемоданов и швейной машинкой.
Затем они отправились в Нью-Йорк, где и обосновались.
Тамара начала работать на швейной фабрике. Позже она переехала в Ольстер, где познакомилась со своим вторым мужем Джеком Полли, умершим в конце 60-х.
Тамаре Полли удалось дважды побывать в Риге. Первый раз - в 70-е, когда она посетила свой старый дом и другие места детства. Чекисты следили за каждым ее шагом.
Второй раз она приехала в Ригу с дочерью и внуками в 1998 году. Железный занавес пал, можно было встречаться с родственниками и свободно гулять по городу.
Внук Тамары Полли говорит, что его бабушка великолепно готовит. После выхода на пенсию она много лет работала поваром в Американской ассоциации латвийских ветеранов.
Один из самых известных рецептов Тамары Полли - пирожки, рассказывает ее внук. Бабушка всегда пекла их на Пасху и Рождество. Так их и называет американская семья - латышским словом pīrāgi.
Как говорит внук, бабушкин день рождения они всегда отмечают пышно. 105-й юбилей отпраздновали более тихо, только в семейном кругу из 14 человек. Всем особенно запомнился 98-й день рождения Тамары, на который приехали родственники и друзья не только из Америки, но и из Канады и Латвии. Также на 100-летие было так много гостей, что они заполнили весь очень большой ресторан.
В свой 105-й день рождения Тамара Полли получила множество теплых поздравлений от сотрудников и постояльцев дома престарелых. По словам внука, она находится в нем лишь временно, пока проходит курс физиотерапии. После этого юбилярша планирует вернуться в свой дом в Broadway Senior Apartments, где она на данный момент является старейшей жительницей.
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