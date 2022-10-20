Латышка из США отпраздновала свое 105-летие

Они прибыли в Бостон с парой чемоданов и швейной машинкой.

Затем они отправились в Нью-Йорк, где и обосновались.

Тамара начала работать на швейной фабрике. Позже она переехала в Ольстер, где познакомилась со своим вторым мужем Джеком Полли, умершим в конце 60-х.

Тамаре Полли удалось дважды побывать в Риге. Первый раз - в 70-е, когда она посетила свой старый дом и другие места детства. Чекисты следили за каждым ее шагом.

Второй раз она приехала в Ригу с дочерью и внуками в 1998 году. Железный занавес пал, можно было встречаться с родственниками и свободно гулять по городу.

Внук Тамары Полли говорит, что его бабушка великолепно готовит. После выхода на пенсию она много лет работала поваром в Американской ассоциации латвийских ветеранов.

Один из самых известных рецептов Тамары Полли - пирожки, рассказывает ее внук. Бабушка всегда пекла их на Пасху и Рождество. Так их и называет американская семья - латышским словом pīrāgi.

Как говорит внук, бабушкин день рождения они всегда отмечают пышно. 105-й юбилей отпраздновали более тихо, только в семейном кругу из 14 человек. Всем особенно запомнился 98-й день рождения Тамары, на который приехали родственники и друзья не только из Америки, но и из Канады и Латвии. Также на 100-летие было так много гостей, что они заполнили весь очень большой ресторан.

В свой 105-й день рождения Тамара Полли получила множество теплых поздравлений от сотрудников и постояльцев дома престарелых. По словам внука, она находится в нем лишь временно, пока проходит курс физиотерапии. После этого юбилярша планирует вернуться в свой дом в Broadway Senior Apartments, где она на данный момент является старейшей жительницей.