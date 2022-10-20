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Видео ⟩ Комбайн на мосту через Лиелупе несколько раз врезался в ограждение. Комментарий полиции

rus.tvnet.lv
Комбайн на мосту через Лиелупе несколько раз врезался в ограждение. Комментарий полиции
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Спецтехника на мосту.
Спецтехника на мосту. Фото: Ekrānuzņēmums no video/TVNET kolāža

Пользователь Twitter поделился видео, на котором видно, как комбайн, пересекая мост через реку Лиелупе, врезается в ограждение. TVNET связался с Государственной полицией.

На видео видно, как относительно большая сельскохозяйственная машина едет по двум полосам. В какой-то момент комбайн врезается в ограждения моста и останавливается. Затем водитель попытался съехать с ограждения задним ходом.

Судя по всему, водитель хотел как можно меньше занимать вторую полосу, поэтому ехал слишком близко к ограждению, что и привело к такому инциденту.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая сообщила, что сотрудники полиции отправились к мосту через Лиелупе в Елгавском крае и обнаружили, что защитные ограждения моста повреждены.

Полиция составила протокол по факту происшествия, обстоятельства случившегося выясняются.

К настоящему времени установлена ​​компания, которой принадлежит запечатленная на видео сельскохозяйственная машина. Как только полиция получит объяснения от водителя транспортного средства, будет принято решение о применении двух административных взысканий, а именно за совершение аварии и оставление места происшествия после аварии.

Наказание за несоблюдение безопасного интервала - предупреждение или штраф от 25 до 140 евро, а за оставление места происшествия после аварии - от 70 до 700 евро с запретом на управление транспортом на срок от трех месяцев до двух лет или без такового.

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