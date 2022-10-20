Видео ⟩ Комбайн на мосту через Лиелупе несколько раз врезался в ограждение. Комментарий полиции

На видео видно, как относительно большая сельскохозяйственная машина едет по двум полосам. В какой-то момент комбайн врезается в ограждения моста и останавливается. Затем водитель попытался съехать с ограждения задним ходом.

Судя по всему, водитель хотел как можно меньше занимать вторую полосу, поэтому ехал слишком близко к ограждению, что и привело к такому инциденту.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая сообщила, что сотрудники полиции отправились к мосту через Лиелупе в Елгавском крае и обнаружили, что защитные ограждения моста повреждены.

Полиция составила протокол по факту происшествия, обстоятельства случившегося выясняются.

К настоящему времени установлена ​​компания, которой принадлежит запечатленная на видео сельскохозяйственная машина. Как только полиция получит объяснения от водителя транспортного средства, будет принято решение о применении двух административных взысканий, а именно за совершение аварии и оставление места происшествия после аварии.

Наказание за несоблюдение безопасного интервала - предупреждение или штраф от 25 до 140 евро, а за оставление места происшествия после аварии - от 70 до 700 евро с запретом на управление транспортом на срок от трех месяцев до двух лет или без такового.

Kad kombaina vadītājs pārvērtē savas tehnikas gabarītus un cenšas šķērsot Lielupes tiltu aktīvā satiksmes plūsmā... Tehnikai LT numurs, varbūt apmaldījies 🤷 Iespējams, ka @LVceli šis gadījums ieinteresē? pic.twitter.com/09dW0RuocP — Mārtiņš Barkāns (@mabasurf) October 19, 2022