Новый закон защитит учителей от насилия со стороны учеников и родителей

Также определено, что родители или лица, осуществляющие попечительство, несут ответственность за взаимодействие с образовательным учреждением, его педагогами и иными лицами, участвующими в осуществлении образовательного процесса, а также за своевременное предоставление информации о состоянии здоровья ребенка и любых иных обстоятельствах, которые могут повлиять на образовательный процесс и участвующих в нем лиц. Поправки к закону предусматривают, что органы местного самоуправления должны будут оказывать консультативную помощь в воспитании детей, а также меры поддержки учащимся и их семьям.

"Все чаще до общественности доходит информация об эмоциональном и физическом насилии в отношении педагогов со стороны учащихся и их родителей. К сожалению, многие такие случаи замалчиваются самим педагогом или образовательным учреждением, что не только не решает проблему, но даже усугубляет ее, так как учащиеся, понимая, что эмоциональное или физическое насилие над учителем может быть применено безнаказанно, продолжают действовать все более смело и жестоко. Эмоциональное насилие над учителем со стороны родителей учащегося чаще всего проявляется в необоснованной критике педагога как лично, так и по телефону, в переписке, а также в письменной форме в виде необоснованных жалоб во все ответственные учреждения. Проблему эмоционального и физического насилия над педагогами необходимо решать в срочном порядке путем закрепления в законе прав педагогов, в том числе обязанности руководителя и учредителя образовательного учреждения сообщать о случаях насилия, а также повышения ответственности учащихся и родителей", - обосновывают изменения их авторы.