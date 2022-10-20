Украина: российские войска бегут из Энергодара

"Паника, страх и ожидание поражения, охватившие оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, распространились и на Энергодар. Вчера, 19 октября, и сегодня ночью, 20 октября, российские солдаты и оккупационная "администрация" города начали вывоз награбленного имущества из густонаселенных пунктов", - говорится в сообщении.

Помимо прочего, в массовом порядке была разграблена и местная гостиница.

Российская армия и их пособники забрали из гостиницы все, что можно было унести, и погрузили в грузовики и автобусы - телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие предметы быта, пишет канал "Энергодар".

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