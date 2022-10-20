От министра здравоохранения до биржи труда: Павлютс ищет работу

Фото: скриншот с соцсети LinkedIn

"После 5 лет активной политики я вернулся в профессиональный мир. Я буду рад рассмотреть новые возможности, чтобы помочь организациям и компаниям расти и трансформироваться, а также повышать их ценность", - объясняет Даниэль Павлютс в своем аккаунте на LinkedIn.

Павлютс открыт для предложений работы как в Латвии, так и в Балтийском регионе.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия утвердила результаты выборов в 14-й Сейм.

Наилучших результатов на выборах добилась партия "Новое Единство", получившая 26 мандатов в 14-м Сейме, за ней следуют Союз зеленых и крестьян (СЗК) с 16 мандатами, "Объединенный список" с 15, Национальное объединение с 13, "За стабильность!" с 11, "Прогрессивные" с 10 и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) с девятью мандатами.