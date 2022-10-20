ВИДЕО ⟩ Пример для подражания? Министр здравоохранения Эстонии балуется снюсом в парламенте

Видео загрузили в TikTok, где оно быстро стало вирусным. "И каким примером для эстонского народа он является? Как это вообще возможно?" - написал обеспокоенный читатель в редакцию Elu24. Пеэп Петерсон занимает пост министра здравоохранения и труда с 18 июля 2022 года, также он является членом Социал-демократической партии.

В настоящее в TikTok распространяется видеоклип, на котором видно, как министр, смущенно, будто школьник, закладывает себе снюс за губу прямо во время заседания Рийгикогу. Это видео позабавило многих пользователей. Более того, многие даже оправдали тягу министра к табаку - время сейчас неспокойное, работа нервная. Нашлись и те, кто считает такое поведение министра неподобающим, тем более что речь идет о министре здравоохранения.

"Какой пример он подает людям? Что подумают подростки, если так делают министры на заседании правительства?" - возмущается народ.

Кто-то из пользователей пристыдил недовольных комментаторов, дескать, сами будто без греха: все вокруг курят, а министр - тоже человек. На записи видно, как Пеэп Петерсон сначала нервно ищет что-то в своих карманах, затем поправляет стакан на столе, а потом втихаря засовывает никотиновую подушечку под губу. Как только снюс оказывается под губой, министр расслабляется и как ни в чем не бывало, с явным облегчением наливает себе стакан воды. Такое поведение, вероятно, знакомо многим любителям жевательного табака.

Мелодия из мультфильма "Розовая пантера", сопровождающая видеоролик, лишь подчеркивает неуместность поступка министра. Смотрите видео!