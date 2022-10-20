Чт, 20.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Улица Гертрудес будет пешеходной? Стакис проведет дискуссию

rus.tvnet.lv/LETA
Улица Гертрудес будет пешеходной? Стакис проведет дискуссию
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Улица Гертрудес
Улица Гертрудес Фото: Mārtiņš Otto, TVNET

Мэр Риги Мартиньш Стакис планирует инициировать обсуждение вопроса о преобразовании улицы Гертрудес в пешеходную. Об этом мэр сказал сегодня в эфире программы Латвийского радио "В точке пересечения".

Он сообщил, что в настоящее время в графике запланированных работ нет задержек, и ремонт улицы завершится к 31 октября.

Стакис отметил, что улица была закрыта в течение двух лет, и ничто не указывает на то, что это вызвало значительные проблемы с транспортным движением в столице.

В этом году уже слишком поздно устанавливать скамейки и цветочные горшки на улице Гертрудес,

но к следующему летнему сезону он предложит провести дискуссию о том, чтобы улица стала пешеходной.

Мэр уточнил, что полностью закрывать улицу не планируется, но она может быть закрыта для транзитного движения. Жители улицы смогут подъезжать к своим домам, также будет разрешена доставка товаров.

Как агентству ЛЕТА сообщили в Рижской думе, затраты на ремонт улицы Гертрудес составляют 1,37 млн евро, работы выполняет ООО RERE Vide.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх