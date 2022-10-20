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Мелони считает, что Берлускони восхищается Путиным

rus.tvnet.lv
Мелони считает, что Берлускони восхищается Путиным
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Итальянский политик Джорджа Мелони
Итальянский политик Джорджа Мелони Фото: Reuters/ScanPix

Потенциальный премьер-министр Италии, лидер итальянской национал-консервативной партии Fratelli d'Italia ("Братья Италии") Джорджа Мелони осудила партнера по коалиции Сильвио Берлускони, который недавно хвастался, что возобновил контакты с российским президентом Владимиром Путином, сообщает издание Politico.

"Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и Атлантического Альянса. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет быть частью власти. Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной страной, которая так нравится многим нашим недоброжелателям", -заявила она в среду, 19 октября.

В четверг, 20 октября, премьер-министр Италии начинает консультации с партиями для формирования нового правительства.

В конце сентября на парламентских выборах в Италии победила правая коалиция во главе с партией Fratelli d'Italia. Ее поддерживают национал-консервативная Līga и консервативная партия Forza Italia ("Вперед, Италия!") во главе с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони.

Информационное агентство LaPresse опубликовало тайно записанное обращение Берлускони к членам его партии. Берлускони заявил, что возобновил контакты с Путиным, который считает его одним из пяти своих настоящих друзей.

"Из пяти настоящих друзей Путина я номер один", - заявил Берлускони. Он также сказал, что многие люди не понимают Путина и что он, по сути, "человек, для которого важен мир".

Берлускони рассказал, что Путин прислал ему 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Берлускони сказал, что ответил итальянским вином и таким же хорошим письмом.

В среду LaPress опубликовало еще несколько записей, в которых Берлускони защищает цель Путина по свержению правительства Владимира Зеленского и замене его "правильной, разумной" украинской администрацией.

Партия Forza Italia сообщила, что позиция Берлускони по украинскому вопросу по-прежнему соответствует позиции Европы и США.

Сам Берлускони также заявил, что его позиция такая же, как у правительства Италии, ЕС и НАТО - осуждение нападения на "свободную и суверенную страну".

В свою очередь, Еврокомиссия заявила, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, приняв в подарок на день рождения 20 бутылок водки от президента РФ Владимира Путина, нарушил санкции, введенные Европейским Союзом против России.

Представитель Еврокомиссии указала, что, согласно пакету санкций, введенному ЕС против России в апреле нынешнего года, ввоз алкоголя, в частности водки, из России в Евросоюз запрещен. Запрет касается и подарков, хотя вопрос о штрафных мерах за несоблюдение этих санкций является делом каждой отдельной страны ЕС.

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