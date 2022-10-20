Мелони считает, что Берлускони восхищается Путиным

"Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и Атлантического Альянса. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет быть частью власти. Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной страной, которая так нравится многим нашим недоброжелателям", -заявила она в среду, 19 октября.

В четверг, 20 октября, премьер-министр Италии начинает консультации с партиями для формирования нового правительства.

В конце сентября на парламентских выборах в Италии победила правая коалиция во главе с партией Fratelli d'Italia. Ее поддерживают национал-консервативная Līga и консервативная партия Forza Italia ("Вперед, Италия!") во главе с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони.

Информационное агентство LaPresse опубликовало тайно записанное обращение Берлускони к членам его партии. Берлускони заявил, что возобновил контакты с Путиным, который считает его одним из пяти своих настоящих друзей.