Коротченко, чтобы оправдать российские ракетные удары, также не постеснялся сравнить бомбардировку Крымского моста с терактами 11 сентября 2001 года в США. Следует отметить, что в терактах в США погибло почти 3000 человек, тогда как в случае с Крымским мостом это были четверо мирных жителей, а бомбардировка моста происходила в военное время. Отставные военные, которые всегда присутствуют в пропагандистских передачах, также поспешили подчеркнуть, что в случае обстрела Крыма из западного оружия ответные удары России будут нанесены и по западным странам.

Интересно, что различные российские оппозиционеры, от политологов до журналистов, утверждают, что бомбардировка Крымского моста - дело рук России, что украинцам она в данный момент невыгодна, а для России послужила отличным поводом для массированных ракетных ударов. Как отмечает старший эксперт по общественной дипломатии Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникациям Элина Ланге-Ионатамишвили, Украина официально не взяла на себя ответственность за взрыв Крымского моста. По мнению эксперта, однозначного ответа на вопрос, какая сторона непосредственно виновата в инциденте на Крымском мосту, в ближайшее время получить, вероятно, не удастся. Сама она склонна считать, что официальная Россия не виновата, ведь Крымский мост для нее слишком важный символ. Относительно утверждений Путина о том, что взрывчатые вещества могут быть спрятаны в судах с зерном, Ланге-Ионатамишвили объясняет, что это намеренное желание дискредитировать Украину в глазах международного сообщества, предоставив "еще одно доказательство" ее террористической сущности.