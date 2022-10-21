Глаза, сияющие от восторга и садистской радости, - так можно описать атмосферу российских пропагандистских передач прошлой недели. Персонал, обслуживающий идеологию Кремля, не стеснялся выражать свое восхищение разрушением украинской инфраструктуры в результате массированных ракетных ударов, нанесенных Россией 10 октября по украинским городам, в том числе Киеву, подчеркивая, что все российское общество давно ожидало такой акции, особенно после взрыва Крымского моста 8 октября.
Видео ⟩ "За занавесом": пропагандисты в восторге от ракетных ударов по украинским городам
Наряду с ликованием по поводу ракетных ударов по Украине, которые западный мир уже назвал военными преступлениями, поскольку они были направлены против гражданских объектов, в том числе детского сада, пропагандисты, естественно, сосредоточились на резолюции, принятой Генассамблеей ООН 12 октября. В ней выражается решительное осуждение большинством государств-членов ООН референдумов, незаконно организованных Россией на международно признанных территориях Украины, с попыткой аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины. В резолюции содержится повторное требование немедленного прекращения военных действий в Украине и вывода российских войск с территории Украины.
В ходе голосования резолюцию поддержали 143 страны. Россия, Белоруссия и еще три страны проголосовали против, 35 стран воздержались и 10 не участвовали в голосовании.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Пропагандисты утверждали, что ООН дискредитировала себя такой резолюцией. Кремль высмеял и резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой Россия названа террористическим государством. Следует напомнить, что 10 марта этого года Россия вышла из Совета Европы.
"Пусть нас боятся"
Российские пропагандисты и обслуживающие их "эксперты" всю последнюю неделю выражали свой восторг по поводу ракетных ударов России и, как подчеркнул пропагандист Владимир Соловьев, "лучше, пусть нас боятся, чем над нами смеются", напомнив, что призывал к таким действиям с самого начала войны.
Также в российских телепрограммах широко цитируется заявление президента Чечни Рамзана Кадырова о том, что он наконец-то на сто процентов удовлетворен ходом "специальной военной операции".
В передаче "60 минут" показали обширные кадры взрывов ракет в украинском городе и горящих домов и автомобилей. Эти страшные кадры сопровождались комментариями о том, что "наконец-то это случилось, и справедливость восторжествовала". Как иронично заметила ведущая программы Ольга Скабеева, "если Запад рассматривает российские ракетные удары как проявление слабости Путина, то, надеюсь, таких проявлений будет все больше и больше".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Разумеется, пропагандисты утверждают, что ракетные удары по украинской инфраструктуре не представляют угрозы для мирного населения, что заведомо неверно.
Полностью замалчиваются удары по запорожскому детскому саду, по рынку в Авдеевке, где погибло несколько мирных жителей, и другим чисто гражданским объектам.
Центр журналистских расследований Bellingcat уже указывал, что цели, выбранные для российских ударов, не имели никакой военной легитимности. С другой стороны, глава Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс заявил, что Россия израсходовала сотни ракет совершенно бессмысленно с военной точки зрения, и эти удары не изменят ход войны.
Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции 14 октября, что удары были нанесены по 29 украинским энергетическим объектам, 22 из которых были разрушены, а над ликвидацией еще семи "работа продолжается".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
При этом на пресс-конференции Путин подчеркнул, что Россия добилась своего и пока не видит оснований для новых массированных ракетных ударов. К сожалению, это тоже оказалось ложью, так как утром 17 октября мир потрясло известие о новых авиаударах по Киеву.
Реакция международного сообщества на происходящее была очень резкой. Президент США Джо Байден заявил, что США решительно осуждают российские ракетные удары по городам по всей Украине, что "демонстрирует крайнюю жестокость Владимира Путина по отношению к украинскому народу". В отдельном заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что международное сообщество обязано дать понять, что действия Путина "совершенно неприемлемы". Генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвали действия России ужасающими и предосудительными. Ее коллега по Европейскому совету Шарль Мишель однозначно назвал действия России военными преступлениями. Несколько стран уже пообещали Украине новые поставки вооружений, в том числе систем ПВО.
Между тем российские пропагандисты воспринимают осуждение западных стран с усмешкой, называя его лицемерием и традиционно подчеркивая, что действия России на Украине гораздо более законны, чем натовские бомбардировки Белграда, столицы бывшей Югославии, в 1999 году. При этом не упоминается, что там речь шла о геноциде сербов против мусульман и преступлениях против человечности.
Месть затронет и Запад
Ряд кремлевских идеологов отмечают, что одной из основных целей ракетных ударов, оставивших украинские города без газа, электричества и тепла, является создание неуверенности в украинском обществе, дающее ему понять, что ситуация безвыходная и единственный выход - отвернуться от "правящего режима". Россия имеет "карт-бланш" в отношении Украины, потому что Украина должна считаться террористическим государством в связи со взрывом Крымского моста. Это полностью изменило ход войны, потому что против террористического государства может быть применена совершенно иная стратегия.
Военный эксперт Игорь Коротченко дошел даже до того, что заявил, что ликвидация лидеров террористических организаций вполне легитимна, поэтому президент Украины Владимир Зеленский является законной мишенью и его уничтожение будет вполне оправданным.
Коротченко, чтобы оправдать российские ракетные удары, также не постеснялся сравнить бомбардировку Крымского моста с терактами 11 сентября 2001 года в США. Следует отметить, что в терактах в США погибло почти 3000 человек, тогда как в случае с Крымским мостом это были четверо мирных жителей, а бомбардировка моста происходила в военное время. Отставные военные, которые всегда присутствуют в пропагандистских передачах, также поспешили подчеркнуть, что в случае обстрела Крыма из западного оружия ответные удары России будут нанесены и по западным странам.
То, что Россия попытается использовать подрыв моста в своих интересах абсолютно по всем направлениям, подтверждается заявлением Путина о том, что ведется активно расследование потенциального наличия взрывчатки в украинских зерновозах.
Если так, то "зерновой сделке" будет положен конец. Другими словами, россияне больше не разрешат вывозить зерно из Украины.
Интересно, что различные российские оппозиционеры, от политологов до журналистов, утверждают, что бомбардировка Крымского моста - дело рук России, что украинцам она в данный момент невыгодна, а для России послужила отличным поводом для массированных ракетных ударов. Как отмечает старший эксперт по общественной дипломатии Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникациям Элина Ланге-Ионатамишвили, Украина официально не взяла на себя ответственность за взрыв Крымского моста. По мнению эксперта, однозначного ответа на вопрос, какая сторона непосредственно виновата в инциденте на Крымском мосту, в ближайшее время получить, вероятно, не удастся. Сама она склонна считать, что официальная Россия не виновата, ведь Крымский мост для нее слишком важный символ. Относительно утверждений Путина о том, что взрывчатые вещества могут быть спрятаны в судах с зерном, Ланге-Ионатамишвили объясняет, что это намеренное желание дискредитировать Украину в глазах международного сообщества, предоставив "еще одно доказательство" ее террористической сущности.
Совет Европы – "шарашкина контора".
Хотя открыто это не показывалось, на россиян достаточно болезненно повлияло мнение Парламентской ассамблеи Совета Европы о том, что Россия является террористическим государством, а также резолюция Генассамблеи ООН, осудившая аннексию украинских территорий. Пропагандист Евгений Попов прибегнул к старому и проверенному методу дискредитации обеих организаций, чтобы их решения выглядели неправильными, нелегитимными и абсурдными. Совет Европы был назван непонятной и бессмысленной "шарашкиной конторой", поэтому Россия может вообще игнорировать его резолюции. С ООН чуть более болезненно, но и в этом случае говорится о том, что из-за гегемонии США упомянутая международная организация дискредитировала себя и многие страны, фактически дружественные России, поддались западному давлению при голосовании.
Россияне также подчеркивают, что никакие голосования не изменят экономических реалий, приводя в пример Венгрию и Сербию, которые, как всегда, продолжат экономическое сотрудничество с Россией.
Пропагандисты отчаянно пытаются донести до российской общественности, что, несмотря на резолюции международных организаций, страна не находится в международной изоляции. На прошлой неделе "наглядным примером" этому послужило заявление президента Турции Эрдогана о том, что турецкие и российские государственные учреждения, ответственные за энергетику, начнут техническое исследование в связи с предложением Путина сделать Турцию российким газовым хабом. Россия придает большое значение этому сотрудничеству, которое выгодно ей как в экономическом, так и в геополитическом плане.
Фальсифицируют ход боевых действий
Российские так называемые военные корреспонденты утверждают, что обстановка на фронте стабильная, и ведется "активная оборона". Также поступали сообщения об успехах русских в районе Бахмута. В то же время американский "Институт изучения войны" (ISW) сообщает, что, по данным украинских военных, 16 октября Россия ложно утверждала, что в последние дни захватила несколько городов недалеко от Бахмута. Аналитики ISW пишут, что российские войска, вероятно, выступают с ложными заявлениями о прогрессе в районе Бахмута, чтобы показать, что они добиваются прогресса по крайней мере в одном секторе, поскольку потери продолжаются на северо-востоке и юге Украины.
Между тем военные корреспонденты допускают, что долгожданное российское контрнаступление может начаться не раньше, чем через месяц.
Сообщается, что в настоящее время армия находится в режиме ожидания. Путин заявил, что уже мобилизовано 220 тысяч человек, большинство из которых в настоящее время проходят обучение.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!