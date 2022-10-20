Подвал обрушился и повредил водопроводную трубу. Жители остались без воды

Жильцы дома в отчаянии, ведь с августа в доме нет воды, приходится ходить к колодцу. Однако рижане обеспокоены тем, что приближается зима и вода в колодце замерзает.

Вне зависимости от погодных условий жители вынуждены выходить в туалет на улице. Диана возмущена плохим состоянием дома, когда соседи смывают унитаз, в ее квартиру льется вода. Пол в комнате сломан, поэтому она положила на него доски, чтобы можно было передвигаться.

Жильцы дома неоднократно обращались к управляющему, но за эти годы ничего не было сделано. Диане сказали, что она больше не может продолжать жить в своей квартире - она ​​находится в критическом состоянии.

Представитель управляющей компании утверждает, что в Риге в таком критическом состоянии находится около 250 домов. На данный момент в доме на улице Вентспилс проводится экспертиза, после чего вместе с жильцами решат, что делать дальше.