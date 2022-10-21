Власти Харькова и Запорожья заявили о ракетных обстрелах со стороны России

В частности, поступила информация о том, что утром в пятницу, 21 октября, российские военные нанесли серию воздушных ударов по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Прилеты по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории", - написал он в Telegram.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что целью атаки стал объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе. Ранения в результате атаки получили пять человек.

В пятницу утром был нанесен ракетный удар и по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской областной военно й администрации Александр Старух. В результате атаки были повреждены жилые дома и городская инфраструктура.

В аннексированном Херсоне заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по переправе через Днепр

В аннексированном Херсоне в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправке через реку Днепр погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на замглавы администрации аннексированной части Херсонской области Кирилла Стремоусова.

"Мне известно о четырех погибших. Это одна женщина и трое мужчин. Одного обнаружили сегодня утром", - сказал Стремоусов.

Вечером в четверг, 20 октября, Mash сообщил об обстреле Антоновского моста и переправы через Днепр. Как рассказал член главного совета администрации аннексированной области Владимир Рогов, всего было запущено 12 ракет Himars, одна из которых попала в переправу. Ранения получили 10 человек.

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