"Встречаем и провожаем сотни людей в день", - руководитель организации, помогающей беженцам на вокзалах Риги

Для беженцев также необходимы чемоданы. Зачастую люди не понимают, зачем. "Многие беженцы едут с обычными пакетами. Сложно представить, как это, ехать несколько недель или дней с вещами в пакетах, если это всё может поместиться в один чемодан", — говорит Александр.

Тёплые вещи. Сегодня это особенно актуально. Зимние куртки, свитера, обувь. Ребята планируют открыть в центре Риги помещение, куда люди могли бы приносить и жертвовать разные вещи, это будет очень удобно, под рукой, чтобы ребята из организации могли быстро реагировать и одевать в теплую одежду людей недалеко от вокзала.

Иногда волонтёрам с Young Folks LV приходится предоставлять и первую медицинскую помощь, вызывать скорую, бегать в аптеку за лекарствами, которые можно купить без рецепта.

Александр говорит, что если бы для транзитных беженцев государство организовало такую же помощь, которая есть для тех, кто планирует оставаться в Латвии, то было бы намного легче. Люди, хотя бы, не спали на автовокзале и на улице, тем более, становится уже совсем холодно.

О помощи, которая нужна самим волонтёрам

У Young Folks LV нет стабильного финансирования, Александр рассказывает, что люди стали жертвовать намного меньше, в большей мере им помогают фонды. Но, как бы там ни было, они не могут останавливаться, работают без выходных.