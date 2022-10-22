"Мы посадили семью на поезд к вам, пожалуйста, встретьте их на железнодорожном вокзале". Такие сообщения Александр Морозов и его команда получают каждый день, пишет "Чайка".
"Встречаем и провожаем сотни людей в день", - руководитель организации, помогающей беженцам на вокзалах Риги
С марта 2022 года волонтёры из молодёжной организации Young Folks LV встречают беженцев на вокзалах в Риге. Встречают, кормят, находят ночлег, покупают билеты, лекарства, обеспечивают всем необходимым.
Основатель и руководитель Young Folks LV Александр Морозов говорит, что поток транзитных украинских беженцев часто называют "серый невидимый поток". Такие беженцы двигаются из оккупированной территории через фильтрационные лагеря. Их единственный путь — сначала выехать через Россию. Первые европейские страны, куда они могут уехать дальше, это Латвия, Эстония, Финляндия.
Около 150 человек каждый день оказываются на вокзалах Риги.
О том, как всё начиналось
Young Folks LV была основана Александром в 2012 году. Всё началось с того, что он хотел организовать полезный досуг для своего брата-подростка. «Чтобы он не попал в плохую компанию, а чем-то полезным занимался в свободное время, я взял его пару друзей, пару одноклассников и мы стали ходить в походы, смотреть кино за кружкой чая, в неформальной обстановке, или в фестивалях каких-то участвовать. Через полтора года нас стало 25 человек", — вспоминает Александр.
Сейчас в числе Young Folks LV уже более 400 молодых ребят, есть 50 партнёров по всей Европе. Ребята активно занимаются проблемами и досугом молодежи и подростков, неформальным образованием в Риге и в Латвии.
Основная уникальность Young Folks LV в том, что лидерами являются сами подростки. Если они чем-то увлекаются, то могут стать руководителем своего направления. И направления эти самые разные. "Это спорт, у нас бегунов около 50 человек, фитнес, урбанистика и городская среда, есть экоактивисты, есть ребята, которые занимаются изделиями из картона, есть художественная мастерская, японский клуб, писательский клуб, литературный клуб", — говорит Александр Морозов.
Но с первых же дней войны помощь украинским беженцам стала одним из самых важных направлений в работе волонтёров Young Folks LV.
О работе с марта 2022 года
"Мы сразу же включились, вместо того, чтобы каждые 10 минут проверять новости и быть в шоковом состоянии, мы сразу переориентировались на действия", — рассказывает Александр Морозов.
Он вспоминает, как в 4 утра писал первую инструкцию для своих волонтёров. "Мне нужно было как-то донести, что приезжают не просто люди, которые в отпуск уехали. Там каждый человек с ужасом столкнулся, был по два месяца в подвалах, снаряд в холодильник мог прилететь, ребёнок прямо на руках мог разорваться от взрыва. Там страшные истории каждый день происходят", — с грустью говорит Александр.
Сначала ребята из Young Folks LV выступали как кураторы, работали онлайн, для этого у них был отдельный чат-бот, через который они от других волонтёров получали данные людей, нуждающихся в помощи и организовывали её.
О проблемах, с которыми сталкиваются беженцы в Латвии
Когда начали выдавать по 100 бесплатных билетов на автобусы ежедневно, начался огромный поток людей через Латвию — Ригу, Лиепаю, и дальше в Германию, ребята выстроили новую систему.
Здесь им тоже пришлось столкнуться с реальностью, потому что люди, которых они отправляли из Риги, всё равно попадали в неизвестность.
Например, в Лиепае с автобусной станции до парома пять километров, а как туда добраться — неизвестно, разве что пешком. До того, как об этом узнал Александр с командой, люди непонятно как добирались — или где-то находили деньги на такси, или шли больше часа пешком, с сумками, детьми, животными.
Ребята организовали в Лиепае отдельную команду — люди на машинах просто стали встречать людей. «Я, например, пишу Маше, что сегодня в 18:30 будет 10 человек, три семьи, мы их отправляем из Риги. — рассказывает Александр. — И в какой то момент произошло недоразумение. Потому что Маша подходит к автобусу и говорит: "Кто здесь украинцы на паром?", а там — вместо десяти 30 поднимают руки…".
Ребята поняли, что людей намного больше. "Мы отправляли одну, две, три семьи, но в тот момент их были сотни каждый день. На автовокзале люди просто спали на улице, все кассиры, охранники были выгоревшие, им приходилось помимо своей работы отвечать на кучу вопросов — где поесть, где переночевать, как добраться и т.д", — говорит Александр.
"Мы ещё часто говорим, что до сих пор для украинцев на автовокзале даже платный туалет. Хотя, это первая базовая необходимость. Да, если ты показываешь паспорт, у тебя скидка, но если приехали бабушки, у них из денег только гривны, они первый раз в жизни вообще попали в Европу. Многие вообще дезориентированы, а тут ещё и о таких мелочах приходиться думать", — говорит Александр Морозов.
После этого Александр пришёл к администрации автовокзала, чтобы договориться, что они будут здесь всё время — на автовокзале сотни людей в день, им нужна помощь.
"Автовокзал отреагировал положительно. Я чувствовал сомнения, вроде — "А вы точно завтра придёте? Точно? Вот реально?". Было понятно их хорошее отношение к нам, это же коммерческое предприятие, не государственное, к нам даже члены правления заходили и руку жали.
Администрация автовокзала сразу после 24 февраля обращалась во все инстанции с просьбой о помощи, но не последовало никакой реакции. "Как будто этого не происходит, никто ничего не сделал на тот момент. Потом, конечно, мы встречались и с министерством, и с Рижской думой, но это уже было примерно в июне", — говорит Александр.
После согласования с администрацией автовокзала, Александр придумал систему, по которой они работают с 08:00 до 24:00. Он подготовил анкету и опубликовал в её на фейсбуке с призывом "Кто готов?". С 21 мая волонтёры уже начали свою работу именно на автовокзале.
О том, чем конкретно помогает Young Folks LV беженцам
Билеты на автобусы. С Young Folks LV работает компания IOM — UN Migration, которая предоставляет бесплатные билеты до Варшавы, Берлина, Таллина, Вильнюса, Праги — 100 билетов в день. В исключительных случаях дают билеты на паромы до Германии и Швеции.
Еда и одноразовая посуда. У ребят на автовокзале всегда есть вода, смеси для детей, лапша и пюре быстрого приготовления, печенье и другие продукты, которые могут долго храниться.
Young Folks LV очень помогает кафе Borščs — vakariņas pie ukrainietēm, которые каждый день бесплатно привозят на автовокзал ежедневно по 25 литров борща.
"Привозят продукты или заказывают доставку из магазина и жители, чем тоже очень сильно помогают, потому что вода, например, заканчивается особенно быстро. Главное, чтобы все продукты были быстрого приготовления", — говорит Александр.
Ночлег. Young Folks LV при необходимости оплачивает беженцам отели. "Да, государство даёт 50 бесплатных мест в день, но часто эти места находятся не в Риге, а людям будет ещё сложнее ехать туда, а потом на следующий день возвращаться обратно", — объясняет Александр.
У ребят на автовокзале всегда есть памперсы для детей, многие едут с новорождёнными, которые рождались или в подвалах, или уже в России.
Для животных организация закупает корма, переноски, потому что с животными сложнее вдвойне. Не все перевозчики хотят брать людей с животными, не все берут с животными на ночлег.
Для беженцев также необходимы чемоданы. Зачастую люди не понимают, зачем. "Многие беженцы едут с обычными пакетами. Сложно представить, как это, ехать несколько недель или дней с вещами в пакетах, если это всё может поместиться в один чемодан", — говорит Александр.
Тёплые вещи. Сегодня это особенно актуально. Зимние куртки, свитера, обувь. Ребята планируют открыть в центре Риги помещение, куда люди могли бы приносить и жертвовать разные вещи, это будет очень удобно, под рукой, чтобы ребята из организации могли быстро реагировать и одевать в теплую одежду людей недалеко от вокзала.
Иногда волонтёрам с Young Folks LV приходится предоставлять и первую медицинскую помощь, вызывать скорую, бегать в аптеку за лекарствами, которые можно купить без рецепта.
Александр говорит, что если бы для транзитных беженцев государство организовало такую же помощь, которая есть для тех, кто планирует оставаться в Латвии, то было бы намного легче. Люди, хотя бы, не спали на автовокзале и на улице, тем более, становится уже совсем холодно.
О помощи, которая нужна самим волонтёрам
У Young Folks LV нет стабильного финансирования, Александр рассказывает, что люди стали жертвовать намного меньше, в большей мере им помогают фонды. Но, как бы там ни было, они не могут останавливаться, работают без выходных.
"Вот летом был праздник Лиго, четыре дня. Все государственные организации закрылись и Центр помощи для беженцев на Кальку тоже был закрыт. А вот куда идти людям, которые приезжают в такие дни? У них нет праздников и выходных, они бегут от войны. Вот мы в такие моменты тоже закрываем их потребности", — говорит Александр Морозов.
Чтобы продолжать работать, ребятам очень нужны деньги. Александр рассказывает, что ребята стараются сами что-то заработать, что очень помогают родители — мамы и папы перечисляют небольшие суммы каждый месяц, понимая, как важна эта работа для их детей.
Но и каждый из нас может поддержать их работу:
- Young Folks LV
- Swedbank
- LV44HABA0551038525297
- Mērķis: ziedojums
- PayPal: info@youngfolks.lv
Если вы хотите присоединиться к этой команде и можете помочь руками, транспортом или ещё чем-то, что вот контакты для связи:
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