Видео ⟩ Блогерша решила увеличить губы с помощью острого соуса. Вот что было дальше

"Кажется, у меня есть идея, как сделать огромные сочные губы", - говорит девушка, демонстрируя в видеоролике бутылку соуса. После этого она осторожно наносит соус кисточкой на губы. Во время этого она отмечает: "Соус пахнет смесью изжоги и смерти".

Уже в конце видео Дженни осознает, что вместо пухлых губ получила ожог. Она опускает рот в миску с молоком и прикладывает замороженную куриную грудку.

@es_jenny_solares this sauce is a menace to society. My mom is gonna be mad at me for this one 🥲🫠 ♬ original sound - Jenny Solares

"Это худшая идея, которая приходила мне в голову за всю жизнь", - признается в ролике блогерша. Далее она начинает подшучивать сама над собой: "Я выгляжу как собаки, когда они случайно проглатывают пчелу", "Я выгляжу как одна из тех рыб с огромными губами", "Я похожа на ту дурочку из "Корпорации монстров".