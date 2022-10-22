У Ланы Дель Рей украли ноутбук: в Сеть могут попасть ее приватные фото

Лана Дель Рей рассказала, что инцидент произошел несколько месяцев назад на Мелроуз Плейс в Лос-Анджелесе. Артистка отметила, что она оставила машину всего на минуту. Злоумышленник разбил в автомобиле окно и забрал из него рюкзак. В рюкзаке находился ноутбук, в нем была демка будущего альбома и 200 страниц неопубликованной книги.

Певица объяснила, что она удаленно стерла с компьютера резервную копию книги, которая находилась в облаке. Но люди по-прежнему могут удаленно получать доступ к ее телефону. Лана Дель Рей переживает, что посторонние лица могут сливать ее песни, личные фотографии и видео.

Артистка теперь уверена, что "больше ничего не оставит в своей машине даже на мгновение". Она призвала фанатов не слушать в случае слива в интернет ее песни, поскольку они еще не завершены.