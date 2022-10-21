100 нарушений ПДД: Анна Большова регулярно превышала скорость

31-летняя Олеся Бондаренко скончалась до приезда медиков. СМИ сообщают, что ранее Анна Большова уже совершала ДТП на этой же машине - Audi Q3 2013 года выпуска.

Thevoicemag.ru пишет, что

за годы поездок она 100 раз нарушала правила дорожного движения. Многие штрафы выписывались Анне именно в Калужской области - там находится ее загородный дом. Большинство нарушений Большовой связаны с превышением скорости.

Только за 2022 год у актрисы было 22 нарушения. Все штрафы она оплатила.

Последний штраф был выписан 10 октября в Москве, за четыре дня до аварии.

Известно, что в момент последней аварии Анна Большова находилась в трезвом состоянии. Она сразу позвонила в полицию и вызвала скорую помощь.

Пострадавшую спасти не удалось. Она умерла на дороге до приезда врачей. Известно, что 31-летняя Олеся Борисенко переходила дорогу, будучи пьяной - экспертиза обнаружила в организме алкоголь. Вероятно, выпившая женщина шла по темной улице и не заметила автомобиль актрисы. Сообщается, что этот участок дороги плохо освещен. Сестра погибшей обвиняет Большову. Актрисе грозит суд.

Анна Большова в фильме "Казароза" Фото: Скриншот видео