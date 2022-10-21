Как происходил отбор строителя для демонтажа памятника в Пардаугаве?

Целью Delna было убедиться, происходит ли в соответствии с требованиями нормативных актов процесс отбора строителя, – поэтому общество провело анализ нормативных актов, консультировалось с компетентными структурами и поговорило с представителями пяти участвующих в опросе цен строительных фирм.

Инесе Тауриня, директор Delna: "Участвующие в процессе опроса цен строители признали, что Агентство памятников Риги была проактивно, отзывчиво и заинтересовано в том, чтобы строители подали свое ценовое предложение и участвовали в закупке. Но некоторые также признали, что агентство могла бы обратить большее внимание на опыт строителей и не приглашать к участию в опросе цен тех, кто не проводит работы по демонтажу и, возможно, своевременно идентифицировать больше таких, кого надо бы пригласить к участию в опросе”.

В целом работа Рижской думы и агентуры рижского самоуправления "Агентство памятников Риги" по организации демонтажа памятника оценивается как добросовестная и правовая.

В процессе соблюдены действующие на тот момент правовые нормы, и в организации процесса учитывалась связанная с вопросами демонтажа памятника специфика вопросов и соображения безопасности.

Фото: Delna

Также и предыдущий диалог Pижского самоуправления с обществом о процессе демонтажа памятника, по мнению Delna, был успешным, и Delna рекомендует его продолжать, информируя общество о ходе процесса и во время проведения будущих работ.