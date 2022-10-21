15 октября жители дома по улице Руденс, 12, в Плявниеках увидели свой подъезд обезображенным - неизвестные разрисовали его буквами Z - символом военного вторжения России в Украину. Надписи появились на дверях в подъезд, стенах, дверях лифта, окнах и потолке. Также вандалы повредили кнопку лифта. RUS TVNET узнал, что уже к вечеру понедельника подъезд был отмыт, а также уточнил, кому придется за это платить.
"Z-дом" в Плявниеках уже отмыли. Кто за это платил?
Как RUS TVNET рассказал пользователь Facebook Никита, поделившийся фотографиями изрисованного подъезда в соцсетях, отмывать надписи начали уже утром в понедельник, а вечером того же дня их уже не было. также починили и кнопку лифта.
Официальный представитель Rīgas namu pārvaldnieks Уна Греневица рассказала, что надписи сотрудникам предприятия удалось смыть, не прибегая к закрашиванию их краской. Работы оплачивались из средств по уборке дома, которые обеспечиваются ежемесячной платой за коммунальные услуги. Таким образом, ничего сверх обычных "коммунальных" жителям дома оплачивать не придется.
Что случилось?
Никита написал в Facebook, что надписи заметил вечером в субботу, 15 октября, когда вышел из квартиры. "Позавчера вечером ничего подобного еще не было", - отметил он.
По словам жителя многоэтажки, злоумышленники не только изрисовали подъезд, но и вдавили кнопку лифта на первом этаже так, чтобы он постоянно "зависал" внизу. Никита отметил, что позже приехал мастер, который, судя по всему, отключил кнопку на первом этаже для ремонта, так что наверх можно было подняться со второго этажа.
Комментарий полиции
В полиции RUS TVNET сообщили, что 15 октября правоохранители получили звонок по поводу нарисованных символов Z на лестничной клетке дома на улице Руденс. В связи с инцидентом в рижском Кенгарагском отделении Государственной полиции начато ведомственное расследование, информация также передана в Службу государственной безопасности.
Государственная полиция призывает очевидцев происшествия отозваться по телефону 67086800 или 110!
Возможное наказание Госполиция на данный момент не комментирует, отмечая, что каждый случай рассматривается индивидуально, оценивая все обстоятельства происшествия и мотивацию лица.
После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года полиция начала десятки ведомственных проверок в связи с констатированными символами и надписями в поддержку российской агрессии и войны, в том числе и в связи с нарисованными в публичной среде буквами Z. В основном эти символы нарисованы на объектах инфраструктуры, реже - на транспортных средствах.
Символ Z запрещен в Латвии
31 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, предусматривающие наказание за публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления.
Речь идет о запрете на символы, используемые вооруженными силами России в войне против Украины, такие как Z и V. В принятых поправках установлены также исключения в тех случаях, когда использование символов не направлено на оправдание или прославление этих преступлений.
Нарушение нормы влечет за собой предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физического лица и до 2900 евро - для юридического лица.
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