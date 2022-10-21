"Z-дом" в Плявниеках уже отмыли. Кто за это платил?

Комментарий полиции

В полиции RUS TVNET сообщили, что 15 октября правоохранители получили звонок по поводу нарисованных символов Z на лестничной клетке дома на улице Руденс. В связи с инцидентом в рижском Кенгарагском отделении Государственной полиции начато ведомственное расследование, информация также передана в Службу государственной безопасности.

Государственная полиция призывает очевидцев происшествия отозваться по телефону 67086800 или 110!

Возможное наказание Госполиция на данный момент не комментирует, отмечая, что каждый случай рассматривается индивидуально, оценивая все обстоятельства происшествия и мотивацию лица.

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года полиция начала десятки ведомственных проверок в связи с констатированными символами и надписями в поддержку российской агрессии и войны, в том числе и в связи с нарисованными в публичной среде буквами Z. В основном эти символы нарисованы на объектах инфраструктуры, реже - на транспортных средствах.

Символ Z запрещен в Латвии

31 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, предусматривающие наказание за публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления.

Речь идет о запрете на символы, используемые вооруженными силами России в войне против Украины, такие как Z и V. В принятых поправках установлены также исключения в тех случаях, когда использование символов не направлено на оправдание или прославление этих преступлений.

Нарушение нормы влечет за собой предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физического лица и до 2900 евро - для юридического лица.