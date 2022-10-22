"Я считаю себя украинцем". Сын российского олигарха возмущен тем, что он в санкционном списке

Александр Ожельский раскритиковал персональные санкции, которые в отношении него ввела Украина. Об этом он заявил в своем видеообращении на YouTube.

По словам молодого предпринимателя, он не поддерживает войну, покинул Россию 24 февраля и не собирается возвращаться, хотя оставил там друзей и бизнес, но "ценит свою свободу больше". Также он отметил, что ходил на протесты в поддержку Украины в Лондоне.

"Я не верю, что моя позиция по поводу войны даже не была учтена. Я не верю, что единственная причина этих санкций - моя связь с другим человеком. Я не понимаю, как это возможно в XXI веке. Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я ездил туда каждый год", - заявил Ожельский.

Видео: Обращение Александра Ожельского