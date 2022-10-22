22-летний Александр Ожельский, сын российского олигарха Михаила Фридмана, назвал санкции против него со стороны властей Украины несправедливыми, сообщает "Медуза".
"Я считаю себя украинцем". Сын российского олигарха возмущен тем, что он в санкционном списке
Александр Ожельский раскритиковал персональные санкции, которые в отношении него ввела Украина. Об этом он заявил в своем видеообращении на YouTube.
По словам молодого предпринимателя, он не поддерживает войну, покинул Россию 24 февраля и не собирается возвращаться, хотя оставил там друзей и бизнес, но "ценит свою свободу больше". Также он отметил, что ходил на протесты в поддержку Украины в Лондоне.
"Я не верю, что моя позиция по поводу войны даже не была учтена. Я не верю, что единственная причина этих санкций - моя связь с другим человеком. Я не понимаю, как это возможно в XXI веке. Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я ездил туда каждый год", - заявил Ожельский.
Видео: Обращение Александра Ожельского
Кроме того, в видеообращении он отметил, что сейчас живет в съемной квартире в Дубае. "Как вы видите, я не живу в особняке, потому что я живу на те средства, которые у меня есть. Я не понимаю, почему это происходит и почему все, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки бюрократов", - сказал он.
RUS TVNET уже сообщал, что российский олигарх Михаил Фридман, находящийся под санкциями Евросоюза и Великобритании, предложил перевести Украине один миллиард долларов США из собственных средств, сообщает газета The Wall Street Journal.
Совладелец "Альфа-банка", российский олигарх Михаил Фридман предложил перечислить деньги украинскому "Альфа-банку". Средства Фридман предложил направить на реализацию различных проектов в Украине.
Как пояснили The Wall Street Journal источники, знакомые с ситуацией, цель Фридмана - убедить Великобританию смягчить санкции.
Несколько анонимных чиновников США сообщили газете, что предложение Фридмана является одним из цепи предложений, которые подлежащие санкциям российские предприниматели, банки и компании тайно высказывали западным странам, которые установили санкции против России в связи с ее вторжением в Украину.
Ранее Фридман пожаловался, что он даже не может оплатить уборку своей квартиры в Лондоне и вынужден убираться сам. Состояние олигарха оценивается в 15,5 миллиарда долларов, но после наложения санкций он вынужден жить примерно на 3300 долларов в месяц.
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