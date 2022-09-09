Пт, 9.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Российский олигарх Фридман предложил Украине миллиард долларов

rus.tvnet.lv
Российский олигарх Фридман предложил Украине миллиард долларов
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Российский олигарх Михаил Фридман.
Российский олигарх Михаил Фридман. Фото: Reuters/ScanPix

Российский олигарх Михаил Фридман, попавший под санкции Европейского союза и Великобритании, предложил перечислить Украине один миллиард долларов США из собственных средств, сообщает газета The Wall Street Journal.

Совладелец "Альфа-банка", российский олигарх Михаил Фридман предложил перечислить деньги украинскому "Альфа-банку". Средства Фридман предложил направить на реализацию различных проектов в Украине.

Как пояснили The Wall Street Journal источники, знакомые с ситуацией, цель Фридмана - убедить Великобританию смягчить санкции.

Несколько анонимных чиновников США сообщили газете, что предложение Фридмана является одним из цепи предложений, которые подлежащие санкциям российские предприниматели, банки и компании тайно высказывали западным странам, которые установили санкции против России в связи с ее вторжением в Украину.

Сам Фридман отрицает, что предлагал "услугу за услугу".

В то же время Министерство иностранных дел Великобритании уже сообщило, что ни в коем случае не поддерживает никакие попытки обойти санкции.

Даже если такое предложение Фридмана было бы принято, для перечисления денег в Украину ему необходимо получить подтверждение компетентных учреждений Европейского союза и США. США не установили санкции для Фридмана, однако санкции США установлены для "Альфа-банка".

Forbes оценивает состояние Михаила Фридмана в 13,3 миллиарда долларов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх