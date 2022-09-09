Российский олигарх Фридман предложил Украине миллиард долларов

Совладелец "Альфа-банка", российский олигарх Михаил Фридман предложил перечислить деньги украинскому "Альфа-банку". Средства Фридман предложил направить на реализацию различных проектов в Украине.

Как пояснили The Wall Street Journal источники, знакомые с ситуацией, цель Фридмана - убедить Великобританию смягчить санкции.

Несколько анонимных чиновников США сообщили газете, что предложение Фридмана является одним из цепи предложений, которые подлежащие санкциям российские предприниматели, банки и компании тайно высказывали западным странам, которые установили санкции против России в связи с ее вторжением в Украину.

Сам Фридман отрицает, что предлагал "услугу за услугу".

В то же время Министерство иностранных дел Великобритании уже сообщило, что ни в коем случае не поддерживает никакие попытки обойти санкции.

Даже если такое предложение Фридмана было бы принято, для перечисления денег в Украину ему необходимо получить подтверждение компетентных учреждений Европейского союза и США. США не установили санкции для Фридмана, однако санкции США установлены для "Альфа-банка".

Forbes оценивает состояние Михаила Фридмана в 13,3 миллиарда долларов.