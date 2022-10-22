Лидер ультраправых "Братьев Италии" Джорджа Мелони стала новым премьер-министром страны

Встреча продлилась всего 11 минут: Мелони заверила президента, что коалиция правых и ультраправых партий единодушно считает, что возглавить итальянское правительство должна именно она.

Уже после того, как посетители разъехались, в канцелярии Маттареллы сообщили, что ближе к вечеру президент встретится с Мелони еще раз, уже один на один. И что, если она убедит главу государства в том, что способна сформировать рабочую правящую коалицию, он официально даст ей формальное поручение сформировать правительство.

Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии и первым ультраправым главой итальянского правительства со времен Второй мировой войны.

Скандальная коалиция

На этой неделе в прессу утекли две аудиозаписи разговоров Сильвио Берлускони, в которых 86-летний политик весьма благосклонно высказывается в адрес российского президента Владимира Путина.

На первой записи Берлускони хвастается, что Путин прислал ему в подарок на день рождения 20 бутылок водки и назвал его, Берлускони, "номером один из пяти своих лучших друзей".

Джорджа Мелони стремится демонстрировать умеренность своих взглядов, но Берлускони характеризует ее как женщину властную и высокомерную Фото: Reuters