Сражение за пост премьера Великобритании. Джонсон прилетел в Лондон; Сунак набрал необходимый минимум сторонников

Сунак был вынужден бороться с последствиями пандемии, направляя огромные объемы средств на поддержку экономики во время локдауна. Такая политика несколько противоречила его взглядам (он считает себя традиционным консерватором, выступающим за низкие налоги и невысокие государственные расходы), но помогла повысить его популярность.

Пенни Мордонт

В 2019 году Пенни Мордонт стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии.

Пенни Мордонт Фото: Reuters

Ее политическая карьера началась еще при правительстве Дэвида Камерона, где она занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил. А в Консервативную партию она пришла еще в юности, вступив в ряды молодежного движения тори.

Сейчас она является лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета по престолонаследию. Поэтому она принимала участие в церемониях, связанных со смертью королевы Елизаветы II. В частности ее подпись стоит на документе, в котором официально зафиксировано восхождение Карла III на престол.

Прогнозы на исход борьбы

Многие британские газеты в пятницу писали, что возвращение Бориса Джонсона на Даунинг-стрит не только возможно, хотя пару месяцев назад это казалось невероятным, но и основная борьба, скорее всего, развернется между ним и Сунаком.

Например, Daily Mail пишет, что именно эти двое политиков "сразятся за души тори", и у Джонсона есть все шансы стать фаворитом. Издание признает, что в партии есть категорические противники его возвращения, но отмечает, что за него выступают многие партийные тяжеловесы, которые могут применить свое влияние.

Times призывает не сбрасывать со счетов Пенни Мордонт, которая преподнесла сюрприз на прошлых внутрипартийных выборах, вырвавшись в лидеры партийного списка, и тоже обладает весом среди однопартийцев.

Как предполагает Daily Telegraph, которую считают неформальным "голосом" консерваторов, Джонсон, вероятно, сможет убедить большинство тори, что только под его руководством партия имеет шансы остаться у власти после следующих всеобщих выборов.

Единственное, что может сплотить сейчас консерваторов - это страх перед всеобщими выборами, вторит Financial Times.