В Лондоне тысячи людей требуют от Великобритании снова вступить в ЕС

"Национальный марш воссоединения" (National Rejoin March) в субботу собрал толпы людей со всей Великобритании. По оценкам полиции, в центре Лондона собрались 15 000 человек.

Шествие завершилось на площади парламента, где люди в руках держали флаги ЕС и плакаты с надписями "у Brexit не было шансов на успех", "Мы голосовали за то, чтобы остаться" и другие.

Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года, но в соответствии с соглашением о выходе продолжала соблюдать большинство правил ЕС до начала 2021 года.

Несмотря на то, что Британия бросила единый рынок ЕС и таможенный союз, она сохранила много правил, обещая их рассматривать отдельно после Brexit.

В составе ЕС Великобритания была с 1973 года, но на референдуме 2016 года 52% избирателей Великобритании проголосовали за выходы из ЕС.

Одним из главных инициаторов кампании Brexit был представитель консервативной партии Борис Джонсон, который с июля 2019 года до начала сентября этого года был британским премьер-министром. После неудачных 44 дней его преемницы Лиз Трасс на посту премьера существует вероятность возвращения Джонсона на должность премьер-министра.