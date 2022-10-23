На видео видно, как воспитательница детского сада в маске для Хэллоуина гонится детьми, которые кричат и плачут, сообщает NBC News.
Видео ⟩ Воспитатель детского сада в США надела страшную маску и довела детей до истерики
На видео видно, как бывшая работник детского сада из Миссисипи в маске из фильмов ужаса "Крик" пугает детей. В это время подопечные детского сада плачут и кричат.
Видео, которое, по сообщению местных СМИ, было снято 4 октября в детском саду в округе Монро (штат Миссисипи), привлекло внимание властей всего через несколько дней после инцидента.
Видео: Воспитательница детского сада пугает детей
#VIRAL : Ex-Day Care Workers Charged After Scaring Children With ‘Scream’ Mask!— Newsreels.USA (@newsreelsUSA) October 22, 2022
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Videos showed an employee wearing the mask, similar to the one from the horror movies, to spook children at a day care center.
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Четырех бывших работников детского сада обвинили по трем пунктам статьи о жестоком обращении с детьми. Еще одну сотрудницу, которая не принимала участие в этом, обвинили в несообщении о насилии.
Все пятеро отправлены в тюрьму округа Монро.
Владелица детского сада, узнав об инциденте, уволила причастных к этому сотрудников.
"Я этого не одобряю и никогда не оправдывала", - сказала владелица местным СМИ.
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