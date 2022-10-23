Вс, 23.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ Воспитатель детского сада в США надела страшную маску и довела детей до истерики

rus.tvnet.lv
Воспитатель детского сада в США надела страшную маску и довела детей до истерики
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Человек в маске. Иллюстративное фото
Человек в маске. Иллюстративное фото Фото: Bangkok Click Studio/Shutterstock

На видео видно, как воспитательница детского сада в маске для Хэллоуина гонится детьми, которые кричат и плачут, сообщает NBC News.

На видео видно, как бывшая работник детского сада из Миссисипи в маске из фильмов ужаса "Крик" пугает детей. В это время подопечные детского сада плачут и кричат.

Видео, которое, по сообщению местных СМИ, было снято 4 октября в детском саду в округе Монро (штат Миссисипи), привлекло внимание властей всего через несколько дней после инцидента. 

Видео: Воспитательница детского сада пугает детей

Четырех бывших работников детского сада обвинили по трем пунктам статьи о жестоком обращении с детьми. Еще одну сотрудницу, которая не принимала участие в этом, обвинили в несообщении о насилии.

Все пятеро отправлены в тюрьму округа Монро.

Владелица детского сада, узнав об инциденте, уволила причастных к этому сотрудников.

"Я этого не одобряю и никогда не оправдывала", - сказала владелица местным СМИ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх